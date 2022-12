i Autor: Getty Images Zamrożenie cen gazu 2023 bez kryterium dochodowego! Ile wyniesie maksymalna cena za gaz w 2023 roku? 15 grudnia Sejm przyjął ustawę o zamrożeniu cen gazu w 2023 roku

Ceny gazu

Zamrożenie cen gazu nie oznacza, że rachunki nie wzrosną. Może wzrosnąć podatek VAT!

Choć rząd zamrozi ceny gazu na 2023 roku to wcale nie oznacza, że uchronimy się przed wzrostem cen gazu. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) Rafał Gawin przypomniał w rozmowie w TOK FM, że prawdopodobnie wzrośnie stawka VAT do 23 proc., czyli do stanu przed tarczą antyinflacyjną. Jak podkreślił, zimą ciepła nie powinno zabraknąć, ale "nie wszystko da się przewidzieć".