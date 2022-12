Odcięcie prądu i gazu to coraz częstszy problem

W ubiegłym roku wstrzymano dostawy energii elektrycznej prawie 156 tys. gospodarstwom domowym. W tym samym 2021 roku wstrzymano dostawy gazu ziemnego dla ponad 64 tys. odbiorców indywidualnych. Przyczyna wstrzymania dostaw była za każdym razem taka sama - brak terminowej płatności. Przewiduje się, że w związku z obecną sytuacją gospodarczą na przełomie tego roku i następnego, liczba osób borykających się z terminową zapłatą rachunków może się znacząco zwiększyć. Jak zatem postępować?

1. Skontaktuj się z dostawcą prądu lub gazu

Jeśli z domowych rachunków wynika, że wkrótce nie będziesz w stanie opłacić rachunków na czas, nie zwlekaj, lecz jak najszybciej skontaktuj się z przedsiębiorstwem energetycznym. W interesie przedsiębiorców nie leży wstrzymanie dostaw, dlatego mogą zaproponować różne rozwiązania alternatywne.

Najczęściej spotykane formy pomocy przedsiębiorstw energetycznych dla odbiorców borykających się z terminowymi opłatami to:

instalacja liczników przedpłatowych,

rozłożenie należności na raty,

przesunięcie terminów płatności,

nie naliczanie lub umorzenie odsetek,

odstąpienie od windykacji (szczególna sytuacja osobista).

Uwaga! Wstrzymanie dostaw może nastąpić, jeśli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, a opóźnienie wynosi co najmniej 30 dni od terminu opłaty.

Natomiast jeśli już zalegasz z płatnościami to sprzedawca ma obowiązek powiadomić Cię o zamiarze wstrzymania dostaw. Powiadomienie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej. Zazwyczaj z takim pisemnym powiadomieniem sprzedawca energii informuje o możliwych rozwiązaniach alternatywnych, aby nie wstrzymywać dostaw. Proponowane rozwiązania nie mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami dla gospodarstwa domowego, któremu grozi wstrzymanie dostaw. Najczęściej stosowane rozwiązania to:

przedstawienie możliwości i źródeł wsparcia, które mają na celu uniknięcie wstrzymania dostaw energii elektrycznej,

systemy przedpłat,

systemy audytów energetycznych,

usługi doradztwa w zakresie energii elektrycznej,

alternatywne plany płatności,

doradztwo w zakresie zarządzania długiem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Art. 6b ust. 3c ustawy – Prawo energetyczne), aby skorzystać z któregoś ze stosowanych przez sprzedawcę rozwiązań alternatywnych, odbiorca powinien złożyć do przedsiębiorcy odpowiedni wniosek w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wstrzymania dostaw.

Ważne! Dostaw energii i gazu w gospodarstwa domowych nie można wstrzymać odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001, jest jednocześnie stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkuje w miejscu jej dostarczania.

2. Reklamacja do dostawcy lub dystrybutora

Jeśli zwlekasz z zapłatą za dostarczoną energię elektryczna lub gaz i zostałeś powiadomiony na piśmie przez dostawcę (lub dystrybutora) o zamiarze wstrzymania dostaw lub wstrzymano Ci już dostawy, możesz w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, złożyć reklamację dotyczącą dostarczania prądu lub gazu. Reklamacja musi być sporządzona na piśmie.

Przedsiębiorstwo energetyczne na rozpatrzenie reklamacji ma 14 dni. Do czasu rozpatrzenia reklamacji dostawca nie wstrzymuje dostarczania gazu lub energii. A jeśli już dostawy wstrzymał, to wznawia je w ciągu 3 dni. Jeśli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w tym terminie, uważa się, że została uwzględniona.

Uwaga! Wstrzymanie dostaw może nastąpić tylko w sytuacji skutecznego doręczenia pisemnego powiadomienia tj. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Przedsiębiorstwo nie może wstrzymać dostaw w oparciu o wiadomość SMS.

3. Wystąp o rozwiązanie sporu

Jeśli Twój dostawca nie uwzględni reklamacji, możesz w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odrzuceniu reklamacji, wystąpić do Koordynatora ds. Negocjacji przy Prezesie URE, z pisemnym wnioskiem o rozwiązanie sporu w tym zakresie. Złożenie takiego wniosku do czasu rozwiązania sporu przez Koordynatora skutkuje brakiem wstrzymania dostaw. Jednak przedsiębiorstwo musi wyrazić zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym prowadzonym przez Koordynatora.

4. Wstrzymano dostawy i co dalej?

Nie ma sytuacji bez wyjścia. Nawet jeśli doszło do wstrzymania dostaw, to nie zwlekając zwróć się do swojego dostawcy paliw gazowych lub energii elektrycznej. Złóż reklamację na wstrzymanie dostaw. Gdy złożysz reklamację przedsiębiorstwo jest obowiązane wznowić dostawy gazu lub prądu w terminie trzech dni od dnia otrzymania reklamacji. Obowiązane jest również kontynuować dostarczanie gazu lub prądu do czasu rozpatrzenia reklamacji.

Jeśli reklamacja nie została pozytywnie rozpatrzona, odbiorca może wystąpić do właściwego miejscowo Oddziału Terenowego URE o rozpatrzenie sporu dotyczącego nieuzasadnionego wstrzymania dostaw. Na wniosek strony prezes URE może wydać postanowienie, określające warunki wznowienia bądź kontynuowania dostaw do czasu rozstrzygnięcia sporu.

“Wstrzymanie dostaw jest tą kategorią spraw, które URE zalicza do pilnych, dlatego każdorazowo, w sytuacjach spornych lub po wpłynięciu skarg dotyczących nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii, podejmujemy działania wyjaśniające, które pozwalają niezwłocznie ustalić stan faktyczny sprawy oraz w krótkim czasie zgromadzić dokumenty pozwalające na wszczęcie stosownego postępowania” - czytamy na stronach URE.

