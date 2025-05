CPK: Przetarg CPK na terminal pasażerski oficjalnie ogłoszony przez Tuska

Premier Donald Tusk oficjalnie ogłosił rozpoczęcie postępowania przetargowego na generalnego wykonawcę terminala pasażerskiego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Informacja ta, wyczekiwana przez branżę i opinię publiczną, została podana do publicznej wiadomości we wtorek, 27 maja, tuż przed posiedzeniem rządu. Tusk podkreślił, że jest to moment przełomowy, który ma zakończyć spekulacje i dyskusje na temat zasadności budowy CPK, a przetarg CPK to realny krok w kierunku realizacji tej strategicznej inwestycji.

"Chciałem poinformować, że w ciągu najbliższych godzin, teraz, rozpocznie się postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na generalnego wykonawcę terminala pasażerskiego lotniska" – oświadczył Donald Tusk.

Premier dodał, że "robota ruszyła po latach opowiadań o tym, że potrzebujemy dużego lotniska w środku Polski. Jak zaznaczył, "dzisiaj rusza ta procedura".

Gigantyczne pieniądze w grze. 30 mld zł na terminal CPK - szansa dla polskich firm?

Wartość zlecenia na budowę terminala pasażerskiego CPK szacowana jest na 30 miliardów złotych, co czyni go jednym z największych kontraktów budowlanych w Polsce w ostatnich latach. Premier Tusk poinformował, że pierwszy etap inwestycji, obejmujący prace przygotowawcze i początek budowy terminalu, opiewa na kwotę 5 miliardów złotych.

"Wartość zlecenia szacowana jest na 30 mld zł, a wstępnego, pierwszego etapu – 5 mld zł" – powiedział Donald Tusk. Tak duża inwestycja ma potencjał, by znacząco wpłynąć na rozwój gospodarczy regionu i całego kraju. Budowa CPK to nie tylko nowe lotnisko, ale również impuls dla rozwoju infrastruktury, transportu i turystyki. Eksperci podkreślają, że przetarg CPK to ogromna szansa dla polskich firm budowlanych i inżynieryjnych.

Wcześniej w maju spółka CPK ogłosiła przetarg na prace projektowe dla zmienionego układu torowego Kolei Dużych Prędkości na terenie Łodzi; chodzi o 3-kilometrowy odcinek torów w rejonie Retkini. W całym 2024 r. spółka ogłosiła ok. 60 przetargów na ponad 8,3 mld zł.

Preferencje dla polskich spółek w przetargu CPK. Czy to możliwe?

Szef rządu zadeklarował, że procedura przetargowa zostanie przeprowadzona tak, by "skorzystały polskie spółki".

Ta deklaracja wywołała ożywioną dyskusję na temat możliwości preferowania polskich firm w przetargach publicznych, zgodnie z prawem Unii Europejskiej. Eksperci wskazują, że możliwe jest stosowanie kryteriów oceny ofert, które premiują doświadczenie na polskim rynku, wykorzystanie polskich technologii czy zatrudnienie polskich pracowników. Kluczowe jest jednak, by kryteria te były obiektywne, transparentne i niedyskryminujące dla firm zagranicznych.

Czy przetarg CPK to realny krok naprzód? Komentarze i perspektywy

Ogłoszenie przetargu na generalnego wykonawcę terminala CPK to ważny moment dla całego projektu. Pozostaje jednak wiele pytań i wyzwań, związanych z finansowaniem, harmonogramem i wpływem inwestycji na środowisko.

Opozycja krytykuje projekt CPK, wskazując na wysokie koszty i brak transparentności. Z kolei zwolennicy podkreślają, że nowe lotnisko jest niezbędne dla rozwoju Polski i poprawy konkurencyjności kraju na arenie międzynarodowej.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin mają rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.