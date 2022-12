Super oferty na Cyber Monday!

Warto było poczekać na zakup np. telewizora, albo drona ponieważ dziś sklepy z elektroniką oferują świetne promocje na swój asortyment. Warto zainteresować się ofertami takich sklepów jak Media Expert, Media Markt, albo RTV Euro AGD. Można znaleźć produkty obniżone nawet o kilkaset złotych! I tak na przykład Telewizor Samsung 65" LED 4K możemy kupić w Media Expert w cenie 2999 zł, gdzie cena regularna to 3399 zł! Ale to nie wszystko. Słuchawki dokanałowe JBL Reflect Flow Pro+ zostały przecenione z 819 zł na 688 zł!

RTV Euro AGD ma natomiast świetne promocje na sprzęt AGD. Pralka Beko wykorzystująca mnóstwo nowoczesnych funkcji ułatwiających pranie kosztuje zaledwie 1799 zł - to przecena z 2199 zł, czyli 400 zł mniej! Lodówka Samsung z funkcją efektywnego chłodzenia, które równomierne rozprowadza chłodne powietrze do każdego zakątka lodówki kosztuje 2999 zł, czyli o 500 zł mniej od regularnej ceny 3499 zł!

W Media Markt gracze komputerowi będą zachwyceni świetnymi promocjami. Podświetlana klawiatura do gier LOGITECH G213 Prodigy kosztuje 199,99 zł - poprzednia cena to 229 zł. Jednak najlepsza oferta to Dron DJI Mini 2 Fly More Combo. Za ten wysokiej klasy sprzęt zapłacimy zaledwie 2799 zł - czyli o 300 zł mniej od regularnej ceny 3099 zł. Sprawdźcie pozostałe promocje w naszej galerii!

