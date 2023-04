Majówka 2023

Grillować można praktycznie wszystko. Przyjęło się, że na ruszcie grillowym przygotowujemy kiełbasę, karkówkę, czy filety z piersi kurczaka. Warto jednak urozmaicić grillowe menu i eksperymentować z innymi gatunkami mięsa, serami, a nawet warzywami. I wbrew powszechnemu przekonaniu można wykorzystywać również najtańsze podroby np. wątróbkę, czy serduszka.

Dlaczego warto sięgnąć po tańsze produkty? Bo udany grill to nie najdroższe produkty, ale czas spędzony razem z bliskimi przy pysznym jedzeniu. Wie to każdy, kto choć raz piekł zwykłą kiełbasę na ognisku, a najbardziej smakował mu zwęglony chleb z patyka.

Grillowane warzywa

Cóż zatem można wykorzystać? Sięgnijcie po warzywa. Grillowana marchew, pietruszka, czy bataty są po prostu przepyszne. Warto je podać z ziołowym twarożkiem. Gorące warzywa pachnące dymem i chłód serka to doskonałe połączenie, które w ustach eksploduje nieziemskim smakiem.

Sery na grill

Korzystajcie z dobrodziejstwa twarogów i serów. Sery topliwe należy zawinąć w folię aluminiową lub wykorzystać ceramiczne naczynia do zapiekania. Stopiony ser podany z paluszkami chlebowymi, grzankami, czy słupkami surowych warzyw korzeniowych jest przepyszny. Twarde sery, czyli sery wcześniej już stopione i zestalone, takie jak cypryjski halloumi, świetnie nadaje się do grillowania bezpośrednio na ogniu. Nie zapominajmy przy tym o naszym dobru narodowy - wędzonym oscypku - który można grillować na otwartym ogniu. Same twarogi jest wędzić w grillu z pokrywą. Koniecznie wypróbujcie.

Podroby - mistrzowie grilla

W Polsce do podrobów można by zaliczyć kaszankę, która przygotowywana jest z krwi i wątróbki. To jeden z najpopularniejszych produktów, który chętnie grillujemy. Podroby, szczególnie wątróbka, znajdują coraz więcej wielbicieli wśród smakoszy. Na świecie to norma. Podroby szczególnie upodobała sobie Afryka i Ameryka Południowa. Można grillować zarówno drobiową wątróbkę, jak i wieprzową. Trzeba tylko uwzględnić rozmiar kawałków i czas grillowania. Można grillować także kurze serduszka, tylko nie bezpośrednio na ogniu i czas obróbki cieplnej warto wydłużyć.

Grillowanie roślinnych zamienników

Oferta roślinnych zamienników burgerów, kiełbasek i kaszanek jest coraz większa. Jeśli nie możecie jeść mięsa lub nie chcecie jeść, warto sięgnąć po wysokiej jakości produkty wegańskie imitujące tradycyjne wyroby mięsne i wędliniarskie.

Poniżej niedrogie, lecz pyszne propozycje grillowe:

