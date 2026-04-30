Dzień Flagi a zakaz handlu. Czy w majówkę zrobimy zakupy?

Ponieważ Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzony 2 maja, przypada dokładnie pomiędzy Świętem Pracy a Świętem Konstytucji 3 Maja, rokrocznie wywołuje on spore zamieszanie. Wiele osób błędnie zakłada, że skoro 1 i 3 maja to dni wyłączone z aktywności zawodowej, to podobna zasada dotyczy również 2 maja. Prawo mówi jednak zupełnie co innego.

W świetle polskich przepisów 2 maja nie znajduje się na liście dni ustawowo wolnych od pracy. W 2026 roku data ta wypada w sobotę. Oznacza to, że tego dnia nie obowiązuje żaden odgórny zakaz handlu, a placówki detaliczne mogą obsługiwać klientów całkowicie legalnie. Jeśli więc obawiałeś się, że w ferworze przygotowań do majówki zabraknie Ci czasu na sprawunki, możesz odetchnąć z ulgą.

Sprawdzamy w sklepach Action godziny otwarcia 2 maja

Co to wszystko oznacza w praktyce dla miłośników popularnego dyskontu? Wielu Polaków w obawie o swoje plany gorączkowo sprawdza w sieci, jak wyglądają w sklepach Action godziny otwarcia 2 maja i czy sieć nie skraca czasu pracy ze względu na trwający długi weekend. Mamy dla ciebie doskonałą wiadomość. Ponieważ 2 maja 2026 roku to po prostu standardowa sobota handlowa, dyskonty będą funkcjonować według swojego stałego, weekendowego harmonogramu.

Zdecydowana większość sklepów Action w Polsce w soboty otwiera swoje drzwi o godzinie 09:00 i obsługuje klientów aż do 21:00. Warto mieć na uwadze, że w pojedynczych lokalizacjach, na przykład tych znajdujących się na terenie dużych galerii handlowych, ramy czasowe mogą być nieznacznie dostosowane do funkcjonowania całego obiektu. Zawsze warto potwierdzić godziny otwarcia najbliższego punktu na oficjalnej stronie sieci, jednak masz pewność, że przez większość dnia bez problemu zaopatrzysz się w brakujące narzędzia, chemię domową czy przekąski na grilla.

Majówka 2026 – o tym "okienku zakupowym" łatwo zapomnieć

Wiedza o tym, że 2 maja bez przeszkód zrobisz zakupy, jest tym cenniejsza, gdy spojrzymy na pełny obraz tegorocznej majówki. Zwróć uwagę, że 1 maja (piątek) oraz 3 maja (niedziela) to święta państwowe, w trakcie których obowiązuje bezwzględny ustawowy zakaz handlu. W te dni drzwi dużych marketów oraz dyskontów niespożywczych takich jak Action, pozostaną dla klientów zamknięte.

Tegoroczna sobota, 2 maja, staje się więc niezwykle ważnym "okienkiem zakupowym". To Twój jedyny ratunek, jeśli podczas długiego weekendu zorientujesz się, że zapomniałeś ważnych akcesoriów. Warto jednak zaplanować wizytę w sklepie w miarę wcześnie rano. Tego dnia wiele osób z pewnością wpadnie na ten sam pomysł, by uzupełnić majówkowe braki, co może skutkować sporym ruchem i kolejkami przy kasach.

