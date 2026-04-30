Czy McDonald's jest otwarty 1 maja? Godziny otwarcia McDonald'sa 1 maja 2026

Zakaz handlu w Święto Pracy a restauracje

1 maja to dzień ustawowo wolny od pracy. Oznacza to, że w całym kraju obowiązuje ścisły zakaz handlu, a drzwi zdecydowanej większości supermarketów i dyskontów pozostają zamknięte. Polskie prawo przewiduje jednak szereg wyjątków od tej reguły, a jednym z najważniejszych i najbardziej przydatnych dla podróżujących jest branża gastronomiczna.

Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, lokale gastronomiczne – w tym restauracje, kawiarnie oraz punkty szybkiej obsługi – są zwolnione z zakazu. Oznacza to, że popularna sieć fast foodów ma pełne prawo obsługiwać swoich gości. Jeśli więc podczas wypadu za miasto zgłodniejesz, nie musisz martwić się o brak dostępu do ciepłego posiłku.

Czy McDonald jest otwarty 1 maja?

Choć przepisy pozwalają na otwarcie lokali gastronomicznych, to w praktyce godziny otwarcia McDonald'sa 1 maja 2026 będą uzależnione od lokalizacji konkretnego punktu. Właśnie tutaj pojawia się wspomniany haczyk. Gdzie na pewno zrobisz zamówienie, a gdzie powita Cię zamknięta roleta?

Restauracje wolnostojące (z usługą McDrive). To najpewniejszy punkt na mapie. Zdecydowana większość z nich jest otwarta i funkcjonuje normalnie. Co więcej, ze względu na ogromny ruch turystyczny w majówkę, niektóre lokale mogą wręcz wydłużyć godziny pracy.

Punkty przy autostradach (na MOP-ach). Są kluczowe dla kierowców jadących na długi weekend. Będą czynne, aby bez przeszkód obsłużyć podróżujących.

Lokale w galeriach handlowych. Tu należy zachować największą ostrożność. Ponieważ galerie handlowe jako całość są 1 maja zamknięte, znajdujące się w nich strefy food court z reguły również nie funkcjonują (wyjątkiem są rzadkie sytuacje, gdy strefa restauracyjna ma osobne wejście z zewnątrz i zarządca obiektu zdecyduje się ją otworzyć). Szansę na otwartego Maca zwiększa kino w galerii handlowej, które może 1 maja pracować normalnie, ale nie oznacza to jeszcze, że lokal gastronomiczny będzie obsługiwany.

36

Jak sprawdzić dokładne godziny dla konkretnej lokalizacji?

Zamiast zgadywać, czy McDonald's jest otwarty 1 maja w docelowym miejscu Twojej podróży, upewnij się jeszcze przed wyjazdem. Pamiętaj, że ostateczna decyzja o otwarciu i godzinach pracy należy często do konkretnego franczyzobiorcy zarządzającego daną restauracją.

Najlepszym i najbardziej wiarygodnym sposobem na sprawdzenie harmonogramu jest skorzystanie z oficjalnej aplikacji mobilnej sieci lub jej strony internetowej. Znajdziesz tam zawsze zaktualizowane informacje uwzględniające dni świąteczne. Choć popularne aplikacje z mapami są wygodne, w dni ustawowo wolne od pracy ich algorytmy mogą nie nadążać za nagłymi zmianami grafików, dlatego warto weryfikować te dane u samego źródła.