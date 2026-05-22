Benzyna ma być tańsza

Mamy dobre wiadomości dla kierowców. Analitycy biura Reflex przewidują, że w najbliższych dniach ceny paliw delikatnie spadną.

Według prognoz litr benzyny Pb95 ma kosztować średnio 6,36 zł. To o 10 groszy mniej niż obecnie. Jeszcze większy spadek ma dotyczyć benzyny Pb98, która może kosztować około 6,99 zł za litr.

Tańszy ma być także diesel. Kierowcy zapłacą średnio 6,80 zł za litr, czyli również o 10 groszy mniej. Spadnie też cena autogazu LPG – do około 3,63 zł za litr.

Bliski Wschód wciąż straszy rynek

Eksperci podkreślają jednak, że sytuacja pozostaje bardzo niestabilna. Wszystko przez napięcia na Bliskim Wschodzie, które mocno wpływają na światowe ceny ropy.

To właśnie dlatego w mijającym tygodniu kierowcy nadal widzieli podwyżki na stacjach. Najbardziej podrożała benzyna Pb95, a najmniej diesel.

Pakiet CPN pod lupą

Zdaniem analityków kluczowa będzie teraz decyzja dotycząca przyszłości pakietu CPN, który na razie został przedłużony tylko do końca maja.

Eksperci zwracają uwagę, że maksymalne ceny benzyny w ramach tego pakietu osiągnęły najwyższy poziom od początku jego wprowadzenia. Z kolei ceny diesla nadal nie przekroczyły granicy 7 zł za litr.

Gaz tanieje, ale kierowcy nadal płacą więcej

Najlepsze wiadomości mają właściciele aut na LPG. Cena autogazu spada już kolejny tydzień z rzędu.

Od kwietniowego szczytu gaz potaniał już o 16 groszy na litrze. Problem w tym, że nadal jest znacznie droższy niż przed wybuchem wojny w Iranie. Kierowcy płacą dziś średnio aż o 90 groszy więcej niż wcześniej.

Czy będzie ulga na wakacje?

Jeśli prognozy się sprawdzą, kierowcy mogą wejść w wakacyjny sezon z nieco niższymi cenami paliw.

Eksperci ostrzegają jednak, że sytuacja może zmieniać się bardzo szybko, bo rynek nadal reaguje na każde napięcie na świecie.

