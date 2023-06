Czy podróż z niemowlakiem jest rzeczywiście tańsza? Zdziwisz się!

Koszty podróży dla najmłodszych pasażerów są nieprzyjemnym zaskoczeniem. Mówi się powszechnie, że podróżowanie z niemowlakiem do 2. roku życia jest tanie lub darmowe,. Czy tak rzeczywiście jest? Jak podaje portal Bankier.pl nawet popularne linie lotnicze, zwłaszcza te uznawane za tanie, naliczają stałe opłaty za dzieci w tym wieku. Opłata ta może być wyższa od ceny biletu dla dorosłego pasażera.

Na przykład Ryanair na trasach takich jak Wrocław-Londyn czy Wrocław-Bolonia oferuje bilety poniżej 100 zł, ale niemowlakom nalicza się stałą opłatę w wysokości 120 zł za lot w jedną stronę, niezależnie od trasy. Przy podróżach rodzinnych liniami lotniczymi popularnymi w Polsce, takimi jak Ryanair, trzeba liczyć się z opłatą za każdego członka rodziny, nawet niemowlęta, które niedawno podróżowały bezpłatnie do ukończenia 2. roku życia. Teraz trzeba zapłacić stałą opłatę w wysokości 120 zł za lot w każdą stronę, nawet jeśli dziecko podróżuje na kolanach osoby opiekującej się nim. Oprócz tego można zabrać na pokład samolotu 2 urządzenia dla dziecka, takie jak wózek, łóżeczko turystyczne lub fotelik samochodowy.

Według wyliczeń portalu Bankier.pl Wizzair również nalicza stałą opłatę za podróż niemowlęcia w wysokości 144 zł za lot w jedną stronę. Ta opłata dotyczy także miejsca zajmowanego przez rodzica. Dorośli podróżujący z dzieckiem mogą zabrać na pokład samolotu dodatkową torbę dla dziecka oraz wózek. Dzieci powyżej 2. roku życia płacą taką samą cenę jak dorośli. Jedynie LOT oferuje darmowe loty krajowe dla niemowląt do 2. roku życia oraz zniżki w wysokości 90% na loty międzynarodowe. Dzieci powyżej tego wieku mogą liczyć na zniżki w wysokości 25% na loty międzynarodowe i 40% na loty krajowe. Przy podróżach z dziećmi za pomocą tej linii lotniczej można nieodpłatnie zabrać ze sobą nosidełko, wózek lub fotelik samochodowy. Dla niemowląt przysługują również dodatkowe przywileje, takie jak bagaż podręczny do 8 kg, osobisty przedmiot do 2 kg (np. mały plecak) oraz dodatkowa torba z najważniejszymi rzeczami.

