Polacy boją się straty pracy? Najnowsze badanie nie pozostawia wątpliwości

Większość polskich pracowników nie obawia się straty pracy

„43 proc. polskich pracowników, pomimo trudnej do przewidzenia przyszłości, jest spokojnych o swoje stanowisko, a 33 proc. nie ma obaw co do przyszłości w firmie. Z drugiej strony, 16 proc. ankietowanych nie czuje się w organizacji tak dobrze jak dotychczas, natomiast na duże obawy związane ze stabilnością zatrudnienia wskazuje 8 proc. zatrudnionych osób” – podano w opublikowanym we wtorek raporcie firmy Manpower „Nastroje polskiego rynku pracy – perspektywa kandydatów”.

W raporcie wskazano, że głównym powodem niepokoju pracowników są: brak umowy o pracę na czas nieokreślony, niepewność ze względu na brak realizacji celów oraz budżetów, a także brak bezpieczeństwa finansowego.

W badaniu przeprowadzonym przez firmę Manpower ankietowany zostali zapytania o powody, dla których lubą swoją pracę. Okazuje się, że pracownicy najbardziej cenią sobie w organizacjach ciekawy zakres obowiązków (51 proc.), ludzi z którymi współpracują na co dzień (41 proc.), możliwość rozwoju, uczestniczenia w kursach czy szkoleniach (34 proc.), a także model pracy hybrydowej (32 proc.). Istotna dla talentów jest również współpraca z szefem, który docenia ich pracę (29 proc.).

Spora grupa nie widzi zagrożenia w sztucznej inteligencji

„Jak pokazuje badanie, 52 proc. polskich pracowników nie zauważa w swojej branży zmian związanych z automatyzacją procesów i wykorzystaniem elementów AI (sztucznej inteligencji – PAP). Z drugiej jednak strony, pozostałe 48 proc. talentów odczuwających wpływ nowych technologii na pracę, w znacznej mierze obserwuje zmiany i bierze pod uwagę możliwość przebranżowienia w przyszłości. 25 proc. z nich nie obawia się o swoje miejsce pracy, 15 proc. nie podejmuje żadnych kroków ku zmianie. Jedynie 12 proc. chce zmienić stanowisko lub branżę na bardziej przyszłościową w związku z rozwojem AI.

