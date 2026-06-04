Czy sklepy RTV AGD są otwarte 5 czerwca 2026? Godziny otwarcia Media Expert, RTV Euro AGD po Bożym Ciele

Anna Wojnowska
2026-06-04 11:35

Długi weekend czerwcowy to doskonały moment nie tylko na odpoczynek, ale również na zaplanowanie większych zakupów do domu. Zastanawiasz się, czy sklepy RTV AGD są otwarte 5 czerwca 2026 roku? Sprawdź, jak wyglądają godziny otwarcia największych elektromarketów, by bez stresu kupić wymarzony telewizor, pralkę czy nowy smartfon w piątek po Bożym Ciele. Zebraliśmy dla Ciebie wszystkie najważniejsze i sprawdzone informacje.

Podświetlany, czarno-żółty szyld z logo Media Expert, widoczny wewnątrz sklepu, symbolizujący otwarte drzwi dla klientów. Artykuł na Super Biznes informuje o godzinach otwarcia sklepów RTV AGD w długi weekend czerwcowy 2026.

i

Autor: Piotr Stańczak Podświetlany, czarno-żółty szyld z logo Media Expert, widoczny wewnątrz sklepu, symbolizujący otwarte drzwi dla klientów. Artykuł na Super Biznes informuje o godzinach otwarcia sklepów RTV AGD w długi weekend czerwcowy 2026.

Czy sklepy RTV AGD są otwarte w piątek, 5 czerwca 2026?

Piątek po Bożym Ciele, czyli w tym przypadku 5 czerwca 2026 roku, to dla ogromnej rzeszy Polaków dzień wolny w ramach tak zwanej "czerwcówki". Wiele osób decyduje się wziąć wtedy jednodniowy urlop wypoczynkowy, by cieszyć się czterema dniami relaksu z rzędu. Warto jednak pamiętać, że z perspektywy prawa oraz przepisów handlowych jest to zwykły dzień roboczy.

Odpowiadając bezpośrednio na pytanie: tak, 5 czerwca 2026 roku wszystkie sklepy ze sprzętem RTV i AGD będą normalnie otwarte. To doskonała okazja, by na spokojnie, bez popołudniowego pośpiechu i omijając typowe dla weekendów tłumy, wybrać się do ulubionego elektromarketu. Wszelkie sieci handlowe wracają w ten piątek do swojego standardowego trybu operacyjnego.

Polecany artykuł:

Czy Biedronka jest otwarta 5 czerwca 2026? Godziny otwarcia Biedronki po Bożym …

Godziny otwarcia Media Expert. Boże Ciało i długi weekend czerwcowy 2026

Planujesz wizytę w popularnej sieci w żółto-czarnych barwach? Wiele osób szuka w sieci informacji na temat tego, jak działa Media Expert w Boże Ciało. Przypominamy: w sam czwartek (4 czerwca) wszystkie drzwi tych marketów pozostaną zamknięte na głucho. Sytuacja zmienia się diametralnie dzień później. W piątek, 5 czerwca 2026 roku sklepy stacjonarne zapraszają klientów w swoich standardowych godzinach pracy. Zależą one w dużej mierze od tego, gdzie mieści się dany salon.

  • Salony wolnostojące oraz w parkach handlowych: najczęściej czynne od 9:00 do 20:00 lub 21:00.
  • Sklepy w dużych galeriach handlowych: dostosowują się do regulaminu centrum, co z reguły oznacza otwarcie od 9:00 do 21:00 (a w niektórych, największych metropoliach nawet do 22:00).

Zakupy zrobisz bez problemu również w sobotę, 6 czerwca. Pamiętaj jednak, by sfinalizować transakcję najpóźniej wtedy, ponieważ niedziela, 7 czerwca, to niedziela niehandlowa – elektromarkety znów będą nieczynne.

W galerii poniżej zobaczysz, jak kiedyś obchodzono w Polsce Boże Ciało

Tak kiedyś w Polsce obchodzono Boże Ciało [GALERIA]
Galeria zdjęć 11

Polecany artykuł:

Czy Lidl jest otwarty 5 czerwca 2026? Godziny otwarcia Lidla po Bożym Ciele

Jak funkcjonuje sieć RTV Euro AGD? Boże Ciało i 5 czerwca 2026

Bardzo podobne reguły stosują się do innych gigantów elektronicznego rynku w naszym kraju. W dniu ustawowo wolnym od pracy placówki RTV Euro AGD również obowiązuje przerwa. Czwartkowe święto nie daje możliwości obejrzenia najnowszych laptopów czy ekspresów do kawy na żywo. W piątek 5 czerwca sytuacja wraca jednak do normy. Aby ułatwić Ci planowanie, przygotowaliśmy przejrzysty harmonogram działania dla placówek tej sieci w trakcie całego czerwcowego długiego weekendu w 2026 roku:

  • Czwartek, 4 czerwca (Boże Ciało): wszystkie sklepy ZAMKNIĘTE (zakaz handlu).
  • Piątek, 5 czerwca: sklepy OTWARTE (zazwyczaj w godzinach 9:00 - 21:00).
  • Sobota, 6 czerwca: sklepy OTWARTE (najczęściej 9:00 - 21:00).
  • Niedziela, 7 czerwca: sklepy ZAMKNIĘTE (niedziela niehandlowa).

Nasza drobna, ale istotna porada: jeśli zamierzasz odwiedzić mniejszy punkt odbioru lub sklep znajdujący się poza głównymi arteriami miejskimi, sprawdź wcześniej jego wizytówkę w Google lub oficjalnej wyszukiwarce na stronie sieci handlowej, by potwierdzić dokładne ramy czasowe otwarcia.

Polecany artykuł:

Czy w długi weekend czerwcowy pracują kurierzy? Harmonogram pracy InPost, DPD i…

Zakupy online – idealna alternatywa na dni świąteczne

Co zrobić w sytuacji, kiedy Twoja lodówka zepsuje się w czwartkowy poranek i nie możesz czekać do piątku? Choć przepisy blokują możliwość wejścia do tradycyjnego sklepu, zakaz handlu absolutnie nie dotyczy transakcji prowadzonych drogą elektroniczną. Sklepy internetowe popularnych sieci działają bez przerw – przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W samo Boże Ciało możesz bez ograniczeń przeglądać oferty, czytać opinie innych klientów, sprawdzać testy sprzętu i złożyć opłacone zamówienie. Pamiętaj tylko o jednym ważnym detalu organizacyjnym: magazyny również świętują, co oznacza, że proces kompletowania, pakowania i nadawania Twojej paczki do kuriera rozpocznie się najwcześniej w najbliższy dzień roboczy. Zamawiając towar 4 czerwca, musisz założyć, że jego wysyłka nastąpi w piątek 5 czerwca, a dostarczenie pod Twoje drzwi lub do paczkomatu – najprawdopodobniej zaraz po weekendzie.

QUIZ: Boże Ciało w czasach PRL
Pytanie 1 z 10
W którym roku Boże Ciało przestało być dniem wolnym od pracy w Polsce po II wojnie światowej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EURO RTV AGD
BOŻE CIAŁO
MEDIA EXPERT