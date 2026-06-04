Czy sklepy RTV AGD są otwarte 5 czerwca 2026? Godziny otwarcia Media Expert, RTV Euro AGD po Bożym Ciele

Czy sklepy RTV AGD są otwarte w piątek, 5 czerwca 2026?

Piątek po Bożym Ciele, czyli w tym przypadku 5 czerwca 2026 roku, to dla ogromnej rzeszy Polaków dzień wolny w ramach tak zwanej "czerwcówki". Wiele osób decyduje się wziąć wtedy jednodniowy urlop wypoczynkowy, by cieszyć się czterema dniami relaksu z rzędu. Warto jednak pamiętać, że z perspektywy prawa oraz przepisów handlowych jest to zwykły dzień roboczy.

Odpowiadając bezpośrednio na pytanie: tak, 5 czerwca 2026 roku wszystkie sklepy ze sprzętem RTV i AGD będą normalnie otwarte. To doskonała okazja, by na spokojnie, bez popołudniowego pośpiechu i omijając typowe dla weekendów tłumy, wybrać się do ulubionego elektromarketu. Wszelkie sieci handlowe wracają w ten piątek do swojego standardowego trybu operacyjnego.

Godziny otwarcia Media Expert. Boże Ciało i długi weekend czerwcowy 2026

Planujesz wizytę w popularnej sieci w żółto-czarnych barwach? Wiele osób szuka w sieci informacji na temat tego, jak działa Media Expert w Boże Ciało. Przypominamy: w sam czwartek (4 czerwca) wszystkie drzwi tych marketów pozostaną zamknięte na głucho. Sytuacja zmienia się diametralnie dzień później. W piątek, 5 czerwca 2026 roku sklepy stacjonarne zapraszają klientów w swoich standardowych godzinach pracy. Zależą one w dużej mierze od tego, gdzie mieści się dany salon.

Salony wolnostojące oraz w parkach handlowych: najczęściej czynne od 9:00 do 20:00 lub 21:00.

najczęściej czynne od 9:00 do 20:00 lub 21:00. Sklepy w dużych galeriach handlowych: dostosowują się do regulaminu centrum, co z reguły oznacza otwarcie od 9:00 do 21:00 (a w niektórych, największych metropoliach nawet do 22:00).

Zakupy zrobisz bez problemu również w sobotę, 6 czerwca. Pamiętaj jednak, by sfinalizować transakcję najpóźniej wtedy, ponieważ niedziela, 7 czerwca, to niedziela niehandlowa – elektromarkety znów będą nieczynne.

W galerii poniżej zobaczysz, jak kiedyś obchodzono w Polsce Boże Ciało

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Jak funkcjonuje sieć RTV Euro AGD? Boże Ciało i 5 czerwca 2026

Bardzo podobne reguły stosują się do innych gigantów elektronicznego rynku w naszym kraju. W dniu ustawowo wolnym od pracy placówki RTV Euro AGD również obowiązuje przerwa. Czwartkowe święto nie daje możliwości obejrzenia najnowszych laptopów czy ekspresów do kawy na żywo. W piątek 5 czerwca sytuacja wraca jednak do normy. Aby ułatwić Ci planowanie, przygotowaliśmy przejrzysty harmonogram działania dla placówek tej sieci w trakcie całego czerwcowego długiego weekendu w 2026 roku:

Czwartek, 4 czerwca (Boże Ciało): wszystkie sklepy ZAMKNIĘTE (zakaz handlu).

wszystkie sklepy ZAMKNIĘTE (zakaz handlu). Piątek, 5 czerwca: sklepy OTWARTE (zazwyczaj w godzinach 9:00 - 21:00).

sklepy OTWARTE (zazwyczaj w godzinach 9:00 - 21:00). Sobota, 6 czerwca: sklepy OTWARTE (najczęściej 9:00 - 21:00).

sklepy OTWARTE (najczęściej 9:00 - 21:00). Niedziela, 7 czerwca: sklepy ZAMKNIĘTE (niedziela niehandlowa).

Nasza drobna, ale istotna porada: jeśli zamierzasz odwiedzić mniejszy punkt odbioru lub sklep znajdujący się poza głównymi arteriami miejskimi, sprawdź wcześniej jego wizytówkę w Google lub oficjalnej wyszukiwarce na stronie sieci handlowej, by potwierdzić dokładne ramy czasowe otwarcia.

Zakupy online – idealna alternatywa na dni świąteczne

Co zrobić w sytuacji, kiedy Twoja lodówka zepsuje się w czwartkowy poranek i nie możesz czekać do piątku? Choć przepisy blokują możliwość wejścia do tradycyjnego sklepu, zakaz handlu absolutnie nie dotyczy transakcji prowadzonych drogą elektroniczną. Sklepy internetowe popularnych sieci działają bez przerw – przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W samo Boże Ciało możesz bez ograniczeń przeglądać oferty, czytać opinie innych klientów, sprawdzać testy sprzętu i złożyć opłacone zamówienie. Pamiętaj tylko o jednym ważnym detalu organizacyjnym: magazyny również świętują, co oznacza, że proces kompletowania, pakowania i nadawania Twojej paczki do kuriera rozpocznie się najwcześniej w najbliższy dzień roboczy. Zamawiając towar 4 czerwca, musisz założyć, że jego wysyłka nastąpi w piątek 5 czerwca, a dostarczenie pod Twoje drzwi lub do paczkomatu – najprawdopodobniej zaraz po weekendzie.