Dr Piotr Daniluk z PZUW: Profilaktyka ponad wszystko!

Jednocześnie Daniluk przypomniał, że rozpoznanie chorób kardiologicznych spadło o około jedną czwartą, a chorób układu oddechowego o jedną trzecią.

"Jest wiele niepokojących sygnałów, ludzie przez brak badań profilaktycznych nawet nie wiedzą, że są chorzy, a to z punktu widzenia takiego medycznego jest o tyle istotne, że wcześniej rozpoznana choroba zwiększa szanse w leczenie. W istocie możemy spodziewać się wzrostu fali zachorowań, co z kolei przyczyni się do dużego obciążenia systemu zdrowia w Polsce" - przyznał dr Daniluk w Karpaczu.

Dyrektor PZUW, dodał, że "chcieliśmy przekazać pacjentom w bardzo skondensowany sposób i napisany stosunkowo prostym językiem wademecum, czyli poradnik, w jaki sposób zachowywać się i w jakiś sposób zadbać o nasze zdrowie również poprzez profilaktykę".

"W wademecum znalazły się również porady na jakie symptomy zwrócić uwagę, które powinny nas skłonić do pójścia na badania, jak przygotować się na przykład na wizytę do lekarza, jak rozpoznać kwestie jakichś podstawowych chorób, ale również jak prowadzić zdrowy styl życia czyli zalecenia dotyczące diety jak również w jaki sposób kontrolować na przykład ciśnienie tętnicze, krwi czy poziom cukru, w jaki sposób również przygotować się do ewentualnej wizyty w szpitalu' - mówił Daniluk w rozmowie z Super Biznesem.

Wademecum jest dostępne przez stronę internetową PZUW, ale również w formie papierowej w placówka medycznych.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu 2023 Piotr Daniluk