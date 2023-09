Co politycy powinni zmienić w służbie zdrowia? Prezes Luxmed wskazuje trzy kluczowe elementy

Prezes Luxmed Anna Rulkiewicz o trzech elementach, które trzeba poprawić w służbie zdrowia

Na Forum Ekonomicznym w Karpaczu zapytaliśmy prezes Luxmed Annę Rulkiewicz, jakie trzy kwestie powinny zostać poruszone przez polityków w trakcie wyborów do parlamentu.

- Myślę, że w pierwszej kolejności zapytałabym się o pomysł na zmniejszenie kolejek, bo cały czas one są i mimo dokładania pieniędzy do finansowania ochrony zdrowia, to czas oczekiwania na lekarza nie jest coraz krótszy. To jest pierwsza rzecz - wyjaśniała Anna Rulkiewicz.

Drugim elementem, jaki wskazała prezes Luxmedu jest dostępność psychiatrów dla dzieci i młodzieży. Jak argumentowała, wiele osób musi czekać nawet do trzech na wizytę, gdy w tym czasie staje się dorosłym. Jest to o tyle groźne, że w społeczeństwie występuje zjawisko depresji i samobójstw u dzieci i młodzieży.

Po 45. roku życia Polak ma już jedną chorobę przewlekłą. Trzeba inwestować w profilaktykę

- Trzeci obszar zmian, to zejście z medycyny naprawczej i inwestycja w profilaktykę. Prawdą jest, że człowiek u nas w Polsce, Polak, po 45 roku życia ma już jedną chorobę przewlekłą. Więc jeżeli nie zadbamy o utrzymanie naszego organizmu w dobrej kondycji i żebyśmy żyli jak najdłużej w zdrowiu, to te koszty na medycynę naprawczą będą rosły, i tak naprawdę nie poprawimy zdrowia populacji - wyjaśnia Anna Rulkiewicz.

Jak podkreśliła prezes Luxmed, obecnie na profilaktykę w Polsce wydaje się pół procenta budżetu. Anna Rulkieiwcz dodała, że rząd nie wykorzystuje zasobów z sektora prywatnego, a w nim są spore zasoby zarówno z zakresu podwykonastwa, personelu medycznego, jak i dostępnego sprzętu, a taka zmiana mogłaby polepszyć dostępność do świadczeń.

