Darmowa komunikacja 1 listopada 2026. W tych miastach na cmentarz pojedziesz za darmo

Gdzie 1 listopada pojedziesz bez biletu? Oto lista miast

Dla wielu kierowców Dzień Wszystkich Świętych wiąże się ze stresem poszukiwania wolnego miejsca przy nekropoliach i wielogodzinnym staniem w korkach. Aby odciążyć ulice i zachęcić mieszkańców do pozostawienia aut pod domami, samorządy licznych miast zdecydowały o całkowitym zniesieniu opłat za przejazdy.

W 2026 roku z bezpłatnych przejazdów autobusami i tramwajami skorzystasz między innymi w następujących miejscach:

Metropolia GZM (Górnośląsko-Zagłębiowska): Pasażerowie transportu ZTM w Katowicach, Sosnowcu, Gliwicach, Bytomiu i kilkudziesięciu innych sąsiednich gminach podróżują 1 listopada bezpłatnie na wszystkich liniach regularnych oraz specjalnych liniach cmentarnych.

Pasażerowie transportu ZTM w Katowicach, Sosnowcu, Gliwicach, Bytomiu i kilkudziesięciu innych sąsiednich gminach podróżują 1 listopada bezpłatnie na wszystkich liniach regularnych oraz specjalnych liniach cmentarnych. Łódź: Decyzją Rady Miejskiej darmowa komunikacja 1 listopada weszła do stałego kalendarza. Bezpłatnie dojedziesz autobusami i tramwajami MPK, a także pociągami ŁKA i Polregio w granicach miasta.

Decyzją Rady Miejskiej darmowa komunikacja 1 listopada weszła do stałego kalendarza. Bezpłatnie dojedziesz autobusami i tramwajami MPK, a także pociągami ŁKA i Polregio w granicach miasta. Poznań: Wszyscy pasażerowie mogą poruszać się pojazdami ZTM Poznań całkowicie za darmo. Dotyczy to zarówno stałych połączeń, jak i specjalnie uruchomionych linii cmentarnych.

Wszyscy pasażerowie mogą poruszać się pojazdami ZTM Poznań całkowicie za darmo. Dotyczy to zarówno stałych połączeń, jak i specjalnie uruchomionych linii cmentarnych. Bydgoszcz: Cała komunikacja miejska w dniu Święta Zmarłych udostępniona jest bezpłatnie dla mieszkańców i przyjezdnych.

Jak uniknąć przykrej niespodzianki w innych miastach?

Zanim wsiądziesz do pojazdu z przeświadczeniem, że darmowa komunikacja 1 listopada obowiązuje w całej Polsce, pamiętaj o jednej kluczowej zasadzie: to decyzja władz lokalnych, a nie przepis ogólnokrajowy. Niektóre duże aglomeracje wybierają zupełnie inną strategię.

Przykładowo w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu 1 listopada obowiązują standardowe taryfy biletowe. Samorządy tych miast stawiają na znaczące zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów i tramwajów oraz uruchamianie dziesiątek specjalnych linii cmentarnych (oznaczanych najczęściej literą „C”), jednak podróżni nadal muszą posiadać skasowany bilet lub ważny bilet okresowy.

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O czym warto pamiętać, wybierając transport publiczny na cmentarz?

Nawet jeśli podróżujesz w mieście, w którym obowiązuje bezpłatny transport, warto zwrócić uwagę na kilka praktycznych szczegółów, aby Twoja podróż przebiegła bez jakichkolwiek zakłóceń.

Ramy czasowe zwolnienia z opłat. W większości miast ulga dotyczy wyłącznie dnia 1 listopada (od godziny 00:00 do 23:59). W Dzień Zaduszny (2 listopada) oraz w dniach poprzedzających obowiązuje już standardowy cennik biletowy.

W większości miast ulga dotyczy wyłącznie dnia 1 listopada (od godziny 00:00 do 23:59). W Dzień Zaduszny (2 listopada) oraz w dniach poprzedzających obowiązuje już standardowy cennik biletowy. Biletomaty i kasowniki. Ze względów technicznych w niektórych pojazdach biletomaty i czytniki kart mogą pozostać włączone. Nie musisz z nich jednak korzystać ani przykładać karty płatniczej czy bilonu.

Ze względów technicznych w niektórych pojazdach biletomaty i czytniki kart mogą pozostać włączone. Nie musisz z nich jednak korzystać ani przykładać karty płatniczej czy bilonu. Specjalne rozkłady i linie cmentarne. Miejskie zakłady komunikacyjne uruchamiają specjalne trasy dowożące bezpośrednio pod bramy głównych nekropolii. Zwróć uwagę na oznaczenia tablic i komunikaty głosowe.

Wybór komunikacji zbiorowej w dniu Wszystkich Świętych to nie tylko oszczędność portfela, ale przede wszystkim spokój i gwarancja szybszego dotarcia na groby bliskich bez konieczności krążenia wokół przepełnionych parkingów.