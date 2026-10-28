Czy kina są otwarte 1 listopada? W tych godzinach możesz wybrać się na seans

Czy kina są otwarte 1 listopada? Przepisy mówią jednoznacznie

1 listopada, czyli uroczystość Wszystkich Świętych, to ustawowo dzień wolny od pracy. Wiele osób automatycznie zakłada, że tego dnia zamknięte są wszystkie obiekty rozrywkowe i usługowe. Tymczasem polskie prawo wyraźnie rozróżnia handel od działalności kulturalno-rozrywkowej.

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta zakazuje pracy przeważającej części sklepów wielkopowierzchniowych oraz galerii handlowych. Przepisy te nie obejmują jednak instytucji kultury, do których zaliczają się kina, teatry czy muzea. Co więcej, prawo zezwala na funkcjonowanie punktów gastronomicznych, dzięki czemu przed seansem bez przeszkód kupisz również ulubiony przekąski czy napój. Dlatego odpowiedź na pytanie, czy kina są otwarte 1 listopada, brzmi: tak, większość dużych sieci oraz kin studyjnych zaprasza widzów na seanse.

W jakich godzinach wybierzesz się na seans we Wszystkich Świętych?

Choć kina mają prawo działać przez cały dzień, ich władze doskonale wiedzą, że rano i wczesnym popołudniem większość z nas odwiedza cmentarze. Z tego powodu harmonogramy pracy placówek są 1 listopada modyfikowane.

Większość popularnych sieci, takich jak Cinema City, Multikino czy Helios, uruchamia swoje kasy i sale projekcyjne dopiero w godzinach popołudniowych. Otwarcia drzwi możesz spodziewać się zazwyczaj między godziną 14:00 a 16:00. Ostatnie seanse rozpoczynają się standardowo około godziny 21:00–22:00.

Zanim jednak zaplanujesz wyjście, zwróć uwagę na poniższe kwestie:

kina w galeriach handlowych - choć same zakupy w centrum handlowym nie będą możliwe, kina zlokalizowane w tych obiektach działają normalnie. Dojście do sal kinowych odbywa się zazwyczaj wyznaczonymi, otwartymi wejściami lub przez strefy gastronomiczne;

- choć same zakupy w centrum handlowym nie będą możliwe, kina zlokalizowane w tych obiektach działają normalnie. Dojście do sal kinowych odbywa się zazwyczaj wyznaczonymi, otwartymi wejściami lub przez strefy gastronomiczne; kina studyjne i lokalne - mniejsze, kameralne kina w miasteczkach mogą przyjąć indywidualne zasady. Część z nich pozostaje tego dnia zamknięta, a inne grają tylko jeden lub dwa wybrane seanse wieczorne.

- mniejsze, kameralne kina w miasteczkach mogą przyjąć indywidualne zasady. Część z nich pozostaje tego dnia zamknięta, a inne grają tylko jeden lub dwa wybrane seanse wieczorne. brak porannych seansów - jeśli planujesz zabrać dzieci na poranną bajkę, niemal na pewno musisz przełożyć te plany na inny dzień. Poranne bloki filmowe są 1 listopada z reguły odwoływane.

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Jak sprawnie zaplanować wizytę w kinie 1 listopada?

Jeśli chcesz uniknąć niepotrzebnego stresu i cieszyć się seansem po dniu pełnym zadumy, warto pamiętać o kilku praktycznych wskazówkach. Wyjście do kina 1 listopada różni się od standardowej weekendowej wizyty.

Przede wszystkim kup bilet z wyprzedzeniem przez internet. Ze względu na to, że 1 listopada atrakcje w miastach są ograniczone, kina w godzinach wieczornych cieszą się ogromną popularnością. Rezerwacja online gwarantuje Ci wybrane miejsce na sali i pozwala uniknąć kolejki do kas, które mogą działać w mniejszej obsadzie.

Zweryfikuj także kwestię dojazdu i parkingu. Jeśli wybrane przez Ciebie kino mieści się w dużej galerii handlowej, wjeżdżając na parking, skorzystaj z wjazdu przeznaczonego dla strefy rozrywkowej lub kina. Pamiętaj też o utrudnieniach w ruchu i zmianach w organizacji komunikacji miejskiej, które 1 listopada obowiązują w rejonie nekropolii i głównych ciągów komunikacyjnych.