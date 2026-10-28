Czy apteki są czynne 1 listopada? Otwarte apteki we Wszystkich Świętych

Jak funkcjonują apteki we Wszystkich Świętych? Przepisy i zasady dyżurów

Dzień Wszystkich Świętych (1 listopada) jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy na mocy Ustawy o dniach wolnych od pracy. Oznacza to, że tradycyjne, osiedlowe punkty apteczne są tego dnia zamknięte. Dostęp do leków w nagłych przypadkach gwarantują jednak przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne (art. 94), zgodnie z którymi lokalne samorządy mają obowiązek zapewnić mieszkańcom opiekę farmaceutyczną również w święta.

Odpowiednio zaplanowany system dyżurów sprawia, że w każdym powiecie wyznaczana jest przynajmniej jedna placówka niosąca pomoc w nagłych zdarzeniach zdrowotnych. Dyżury w dni wolne od pracy są współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) i obejmują wyznaczone przedziały czasowe – najczęściej w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz dyżury w porze nocnej. W dużych aglomeracjach miejskich przez całą dobę funkcjonują z kolei stacjonarne apteki całodobowe.

Gdzie sprawdzić, która apteka czynna 1 listopada pełni dyżur?

Nagły ból zęba lub potrzeba wykupienia antybiotyku w dzień świąteczny nie muszą oznaczać paniki. Aby szybko ustalić, która apteka czynna 1 listopada przyjmuje pacjentów w Twojej okolicy, warto skorzystać z kilku sprawdzonych i oficjalnych źródeł informacji:

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta - zarządy powiatów publikują aktualny, roczny harmonogram dyżurów aptek na swoich stronach internetowych.

- zarządy powiatów publikują aktualny, roczny harmonogram dyżurów aptek na swoich stronach internetowych. Strony i infolinia NFZ - informacje o dyżurujących placówkach można sprawdzić na portalu Narodowego Funduszu Zdrowia lub dzwoniąc pod bezpłatny numer Telefonicznej Informacji Pacjenta (800 190 590).

- informacje o dyżurujących placówkach można sprawdzić na portalu Narodowego Funduszu Zdrowia lub dzwoniąc pod bezpłatny numer Telefonicznej Informacji Pacjenta (800 190 590). Wizytówka na drzwiach lokalnej apteki - każda apteka ma prawny obowiązek umieszczenia na swoich drzwiach wejściowych informacji o najbliższej placówce pełniącej dyżur w dni wolne i w nocy.

- każda apteka ma prawny obowiązek umieszczenia na swoich drzwiach wejściowych informacji o najbliższej placówce pełniącej dyżur w dni wolne i w nocy. Ogólnopolskie wyszukiwarki lekowe i mapy online - portale medyczne pozwalają w czasie rzeczywistym przefiltrować placówki pod kątem ich dostępności w danym momencie.

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Nagła potrzeba w święto – recepta farmaceutyczna i e-recepty

Jeśli potrzebujesz leku ratującego zdrowie lub życie, a nie masz aktualnej recepty od lekarza, pamiętaj o możliwościach, jakie daje polskie prawo. Farmaceuta w aptece dyżurnej posiada uprawnienia do wystawienia tzw. recepty farmaceutycznej. Dotyczy to sytuacji zagrożenia zdrowia pacjenta – np. gdy zabrakło Ci przewlekle przyjmowanego leku na chorobę wieńcową lub astmę.

Gdy szukasz placówki czynnej 1 listopada, warto pamiętać także o funkcjonowaniu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NŚOZ). W przypadku nagłego zachorowania lekarz dyżurujący w placówce NŚOZ wystawi e-receptę, którą zrealizujesz w dowolnej aptece dyżurnej, podając jedynie PESEL oraz kod dostępu z wiadomości SMS lub aplikacji Internetowe Konto Pacjenta (IKP).