Deweloper nie podniesie ceny mieszkania po podpisaniu umowy. Rząd zmienia przepisy

Deweloperzy nie będą mogli zmieniać ceny nieruchomości po podpisaniu umowy.

Zwiększona wysokość zwrotu opłaty rezerwacyjnej w przypadku niewywiązania się dewelopera z umowy.

Firmy deweloperskie będą musiały publikować informacje o swojej historii i wiarygodności w portalu DOM.

Zakaz podnoszenia cen po podpisaniu umowy deweloperskiej

Jedną z kluczowych zmian w nowelizacji jest zakaz waloryzacji ceny lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na niekorzyść nabywcy po podpisaniu umowy deweloperskiej lub umowy zobowiązującej. Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) podkreśla, że dzięki temu kupujący zyskają gwarancję niezmienności ceny, a ryzyko związane ze zmianą kosztów inwestycji obciążać będzie dewelopera, jako podmiot profesjonalny.

Projekt ustawy przewiduje również zwiększenie wysokości zwrotu opłaty rezerwacyjnej w przypadku niewywiązania się przez dewelopera ze zobowiązań. Ministerstwo liczy na to, że takie rozwiązanie zniechęci do jednostronnego zrywania umów w sytuacjach wzrostu cen rynkowych i zapewni większą stabilność obrotu.

Kolejnym elementem wzmacniającym ochronę nabywców jest konieczność wskazania przez spółkę celową, która zamierza zakończyć działalność przed upływem okresu rękojmi za wady, innej spółki handlowej, która przejmie jej zobowiązania.

Zwiększenie przejrzystości przy kupnie nieruchomości

Istotną zmianą jest również modyfikacja wzoru prospektu informacyjnego, stanowiącego integralny element umowy deweloperskiej, umowy niedeweloperskiej lub umowy rezerwacyjnej. Deweloper będzie w nim musiał zamieszczać informacje na temat swojej historii na rynku, a także ewentualnych postępowań karnych i cywilnych związanych z jego działalnością gospodarczą.

Prospekt ma też zostać uzupełniony o jednolity wzór tabelaryczny dotyczący standardu wykończenia nieruchomości, obejmujący szczegółowe parametry techniczne. Resort liczy na to, że zapewni to przejrzystość dokumentacji technicznej i prawnej oraz stworzy podstawy do skuteczniejszego dochodzenia roszczeń reklamacyjnych.

Projekt przewiduje także modyfikację procedury odbioru lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Konsumenci uzyskają możliwość przesłania protokołu odbioru wraz z listą wad drogą elektroniczną bądź pocztową, co pozwoli na uwzględnienie raportów przygotowanych przez specjalistów technicznych. Deweloper lub jego pełnomocnik zostanie natomiast zobowiązany do uczestnictwa w czynności odbioru. W rezultacie zgłoszone wady będą miały charakter wiążący i podlegać będą ustawowym terminom.

Wprowadzenie minimalnych wymogów ofert

Dodatkowo wprowadzone zostaną minimalne wymogi dotyczące ogłoszeń i ofert sprzedaży kierowanych do konsumentów. Deweloper będzie zobligowany do wskazania m.in. adresu inwestycji, rzutów mieszkań z powierzchniami pomieszczeń, informacji o pomieszczeniach przynależnych oraz jednoznacznego oznaczenia wizualizacji jako materiałów poglądowych. MRiT zaznacza, że celem tej zmiany jest ograniczenie stosowania nieuczciwych praktyk marketingowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do podstawowych informacji na wstępnym etapie zapoznawania się z ofertą.

Kluczowym elementem nowelizacji jest rozszerzenie zakresu danych publikowanych w Portalu Danych o Obrocie Mieszkaniami (DOM). Ma to pozwolić nabywcom na szybkie sprawdzenie historii inwestycji dewelopera, a także ewentualnych informacji o wszelkich nakładanych na nich sankcjach administracyjnych oraz oficjalnych ostrzeżeniach organów nadzoru.

Dane te mają też umożliwić organom publicznym bieżącą analizę funkcjonowania rynku deweloperskiego, w tym sporządzenie statystyki liczby zakończonych przedsięwzięć inwestycyjnych, czy średnich opóźnieniach w ich ukończeniu.

Ministerstwo Rozwoju argumentuje, że brak centralnego systemu informacji o deweloperach powoduje, że potencjalni nabywcy lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych na rynku pierwotnym muszą samodzielnie weryfikować opinie i dane z różnych źródeł, co jest czasochłonne i często niewystarczająco rzetelne. W efekcie kupujący podejmują decyzje o podpisaniu umowy deweloperskiej w oparciu o nieaktualne, niepełne lub subiektywne informacje o danym podmiocie, co może zwiększać ryzyko doświadczania problemów w przyszłości z nabywaną nieruchomością mieszkalną np. związaną z opóźnieniami w realizacji inwestycji.

Uruchomienie portalu DOM przewidziane zostało w uchwalonej przez Sejm w październiku nowelizacji ustawy o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego. Zainteresowani będą mogli znaleźć w portalu informacje dotyczące realnego poziomu cen transakcyjnych. Portal DOM ma być prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jego uruchomienie przewidziane jest po upływie 20 miesięcy od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

