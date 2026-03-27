Gigantyczna transakcja na polskim rynku najmu. Kto kupuje i za ile?

To jedna z największych transakcji ostatnich lat. Niemiecka spółka Vantage Development, która należy do grupy TAG Immobilien, podpisała umowę przedwstępną na zakup ogromnego portfela nieruchomości. W ramach umowy Vantage Development przejmie 5322 gotowe mieszkania na wynajem od firmy Resi4Rent. Wartość tej transakcji to ponad 2,4 mld złotych.

Sprzedającym jest Resi4Rent, jeden z liderów na rynku najmu instytucjonalnego w Polsce. Firma została stworzona przez giełdowego dewelopera Echo Investment (który ma 30 proc. udziałów) oraz globalny fundusz inwestycyjny PIMCO (70 proc. udziałów). Przejmowane lokale znajdują się w największych polskich miastach: Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu. Do sfinalizowania umowy potrzebna jest jeszcze standardowa zgoda prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Co oznacza sprzedaż dla Echo Investment i Resi4Rent?

Dla Echo Investment transakcja jest strategicznym ruchem, który pozwala uwolnić kapitał z gotowych, przynoszących już zyski projektów. Firma absolutnie nie wycofuje się jednak z sektora najmu. Jak podkreśla Rafał Mazurczak z Echo Investment, spółka skupia się teraz na realizacji nowych inwestycji.

Sprzedajemy wybrane dojrzałe aktywa w obszarze living, skupiając się jednocześnie na realizacji nowych projektów i dbaniu o naszych interesariuszy. Co istotne, pozostajemy w pełni zaangażowani w umacnianie działalności w segmencie wynajmu mieszkań oraz w rozwój pozostałej części portfela Resi4Rent liczącego ok. 4500 lokali. Z tego 3800 planujemy oddać do użytku już w 2026 roku.Pieniądze ze sprzedaży – ponad 2,4 mld zł – mają konkretne przeznaczenie. Zarząd Echo Investment poinformował, że środki zostaną wykorzystane na zmniejszenie zadłużenia grupy, sfinansowanie nowych projektów oraz wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. To pokazuje, że firma jest w dobrej kondycji i planuje dalszy, dynamiczny rozwój.

Kupujący, czyli Vantage Development, jest częścią niemieckiej grupy TAG Immobilien, która aktywnie działa w Polsce od 2020 roku. Niemiecki gigant jest także właścicielem innego dużego dewelopera, firmy Robyg. Grupa inwestuje zarówno w mieszkania na sprzedaż, jak i na wynajem, konsekwentnie budując swoją pozycję na naszym rynku.

Zakup ponad 5,3 tys. lokali to kluczowy element strategii firmy. Po sfinalizowaniu transakcji Vantage Development planuje znacząco rozszerzyć swoją ofertę mieszkań na wynajem w Polsce, docelowo do 8,7 tys. lokali. Oczekiwana stopa zwrotu z właśnie kupowanych nieruchomości to 6,3 proc., co jest silnym sygnałem, że rynek najmu instytucjonalnego w Polsce wciąż jest postrzegany jako bardzo atrakcyjny i dochodowy dla zagranicznych inwestorów.

Źródło: Money.pl

