Deweloperzy już zacierają ręce. Program mieszkaniowy "Na Start" wkrótce rusza

Program mieszkań na start wejdzie w życie w drugiej połowie 2024 roku

Zgodnie z zapowiedziami ministra Hetmana, program mieszkań na start wejdzie w życie w drugiej połowie 2024 roku. Jak wskazuje "Gazeta Wyborcza" deweloperzy przygotowują się do wprowadzenia programu uzupełniając ofertę mieszkań. Tylko od stycznia do marca w siedmiu największych miastach do sprzedaży miało trafić 15,9 tys. mieszkań, co przekładało się na wzrost 6 proc. względem poprzedniego kwartału i o 120 proc. rok do roku.

Również z danych GUS wynika, że deweloperzy oddają kolejne mieszkania do użytku. W marcu 2024 roku mieli oddać do użytkowania 11 327 lokali, czyli o 1,5 tys. więcej niż w lutym. Z kolei w marcu wydano 20 tys. pozwoleń na budowę kolejnych mieszkań, o ponad 4 tys. więcej niż w lutym 2024 i o 6,6 tys. więcej niż w marcu ubiegłego roku. W marcu rozpoczęto także budowy 15 764 mieszkań, czyli 1,5 tys. więcej niż w lutym i o 4,7 tys. więcej niż w marcu 2023 roku.

"GW" wskazuje, że powodem wzmożonej aktywności deweloperów jest nie tylko nowy program mieszkaniowy, ale także tzw. ustawa patodeweloperska, która wprowadza nowe wymogi dotyczące budów. Deweloperzy śpieszyli się przed wprowadzeniem nowych przepisów, aby rozpocząć budowy na starych zasadach.

Deweloperzy liczą, że dzięki programowi #naStart zarobią miliony na mieszkaniach

Oczywiście program mieszkań na start, również motywuje deweloperów do tego, aby oddawać więcej mieszkań do użytku. Już program "Bezpieczny kredyt 2 proc." pokazał, że dopłaty do kredytów zwiększają popyt na mieszkania. Deweloperzy mają spodziewać się wprowadzenia programu już we wrześniu 2024 roku. Efekty widać już teraz, bo w połowie kwietnia wzrosła liczba rezerwacji mieszkań.

Program kredytu #naStart ma również dotyczyć osób budujących domu. W tym wypadku prywatni inwestorzy nie czekają na program rządu i rozpoczynają nowe budowy. "GW" wskazuje, że ma to związek z obawą przed wzrostem cen materiałów budowlanych. Ponadto warto podkreślić, że program mieszkaniowy przewiduje również preferencyjne kredyt na dokończenie budowy, więc rozpoczęcie prac wcześniej nie wyklucza nas ze skorzystania z dopłat.

