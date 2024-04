Polacy wystraszyli się pomysłu Tuska! Ustawiają się w masowych kolejkach

W piątek masowe kontrole kierowców na drogach! Co się dzieje?

Jak wynika ze slajdu udostępnionego przez Katarzynę Kuniewicz, szefową działu badań rynku w Otodom Analytics średnio 140 lokali dziennie było rezerwowanych w biurach sprzedaży w pierwszej połowie kwietnia. Widać na wykresie udostępnionym przez Kuniewicz na Linkedinie, w dwóch poprzednich miesiącach rezerwowano średnio 90 lokali, a w 2023 roku, gdy działał "Bezpieczny Kredyt 2 proc.", dochodziło w kwietniu maksymalnie do 120 rezerwacji. Mamy więc do czynienia z ogromnym wzrostem zainteresowania.

Ekspertka podkreśla w swoim wpisie, że może dojść do rekordów sprzedaży mieszkań, rzędu 4,2-4,3 tys. mieszkań miesięcznie na siedmiu największych rynkach, ale nie można mieć w tej kwestii pewności, bo rezerwacje nie oznaczają definitywnej sprzedaży mieszkania (niesprzedane mogą wrócić do oferty). Kuniewicz ocenia, że "potencjał wzrostu sprzedaży mieszkań deweloperskich na początku kwietnia 2024 r. wyraźnie rośnie "

Wzrost z marca na kwiecień był więc skokowy, a nie był skutkiem stabilnego przyrostu. Jak wyjaśnia szefowa działu badań rynku w Otodom Analytics w programie portalu parkiet.com, wzrost może wynikać z tego, że poziom rezerwacji w marcu był zaskakująco niski. Dodała również, że w przypadku Bezpiecznego Kredytu rynek był "głodny mieszkań" po tym jak w 2022 roku doszło do paraliżu sprzedaży nieruchomości.

Zaczęły pojawiać się teorie, jakoby deweloperzy wpuszczali na rynek odpowiednią ilość mieszkań, aby sterować podażą. Kuniewicz powiedziała dla "Rzeczpospolitej", że w danych "nie widać anomalii", w formie kumulacji rezerwacji w poszczególnych firmach. Do tego statystyki podbija wysoka ilość rezerwacji w Warszawie i Poznaniu.

Ekspertka wskazuje również w 2023 roku wzrost cen wynikał z niskiej podaży, a w sytuacji, gdy deweloperzy ruszyli z budowami od połowy 2023 roku, to I kwartał 2024 roku był drugim z rzędu, gdy liczba mieszkań wprowadzonych do oferty była wyższa niż liczba sprzedanych lokali. Według danych Otodom Analytics w pierwszym kwartale w największych miastach deweloperzy sprzedali 12,4 tys. lokali, a do sprzedaży wprowadzono ich 15,9 tys.

Nowy program mieszkaniowy podbije ceny mieszkań?

Jak jednak czytamy w "Rz" są to dane ogólnopolskie, bo np. w Warszawie w I kwartale 2024 roku nadal było więcej lokali sprzedanych niż wprowadzonych do oferty. Z kolei w Poznaniu sytuacja była odwrotna, deweloperzy wprowadzili więcej nowych lokali niż w jakimkolwiek innym dużym polskim mieście.

Jak oceniła ekspertka w komentarzu pod swoim wpisem na Linkedinie, program mieszkań "Na start" zrobi z cenami nieruchomości to samo co zrobił z nimi "Bezpieczny kredyt 2 proc.".

