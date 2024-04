i Autor: MARCIN WZIONTEK/ SUPER EXPRSS

Nieruchomości

Lewica chce nowego podatku dla kupujących mieszkania!

Lewica pracuje nad ustawą antyfliperską, która w założeniu ma ukrócić kupowanie hurtowe mieszkań. Mechanizm odstraszania przed spekulacjami na rynku mieszkaniowym ma byc prosty. Wzrośnie podatku od czynności cywilnoprawnych w zależności od czasu odsprzedania lokalu. Jesli zostanie odsprzedane w przeciągu roku, to stawka tego podatku wzrośnie do 10 procent, w ciągu dwóch lat – do 6 procent, do trzech lat - do 4 procent. Tylko, że ten podatek płaci kupujący, a nie sprzedający. O ile więcej musiałby zapłacić nabywca?