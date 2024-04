Ceny rosną przez popyt

Za analizy wynika, że w lutym liczba zapytań o kawalerki w serwisie Otodom była aż o 130 proc. wyższa niż rok wcześniej. Dla porównania - względem ubiegłego roku mieszkań dwupokojowych poszukiwano niemal dwukrotnie częściej, 3-pokojowych 80 proc. częściej, a czteropokojowych 73 proc. częściej. Co więcej, według danych Otodom liczba wyszukiwań kawalerka na sprzedaż wzrosła względem ubiegłego roku we wszystkich regionach Polski - czytamy w analizie.

"Niewątpliwie jednym z czynników decydujących o popularności kawalerek jest ich kompaktowa forma, odpowiadająca na potrzeby szerokiego grona nabywców, czyli studentów, singli, par czy osób starszych. Drugim jest natomiast odpowiednio niższa cena niż w przypadku większych mieszkań. Dzięki niej kawalerki bez problemu kwalifikowały się do programu dopłat do kredytów. Ponadto, niższe całkowite koszty zakupu zachęcają inwestorów indywidualnych do wyboru najmniejszych mieszkań, które później zasilają ofertę na rynku najmu" – zaznacza Karolina Klimaszewska, starsza analityczka Otodom.

Ogromne wzrosty cen. Za ile kupisz małe "M"?

Jak wynika z opracowania Otodom w lutym 2024 r. średnia cena ofertowa dyktowana za mieszkania o powierzchni do 40 mkw. na warszawskim rynku wtórnym zatrzymała się na 20 032 zł/mkw. Jak wyliczają analitycy to o 3,4 proc. więcej niż w styczniu i jednocześnie o 32,4 proc. więcej niż przed rokiem. Nominalnie sprzedający oczekiwali przeciętnie o ponad 4,9 tys. zł/mkw. więcej niż w lutym 2023 r. Dla porównania, w lutym 2023 r. wzrost średniej ceny ofertowej w ujęciu rocznym wyniósł 3,8 proc. w Warszawie w tempie wzrostu stawek wtórowało drugie najdroższe polskie miasto – Kraków, gdzie w lutym 2024 r. za kawalerki z drugiej ręki oczekiwano przeciętnie 17 448 zł/mkw. – o 31,3 proc. więcej niż rok wcześniej. O więcej niż 20 proc. w ciągu roku wzrosła także wycena kawalerek w Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu. Tymczasem przed rokiem z największym wzrostem mieliśmy do czynienia we Wrocławiu. Wyniósł on wówczas 7,5 proc. r/r.

