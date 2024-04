i Autor: Shutterstock; Ebrahim Noroozi/AP

Ministrowie z nowymi fuchami

Podniosą Polakom ceny mieszkań i uciekną z rządu? Oto ich plan

Kolejny rządowy program "Na start" napędzi popyt przy niewielkiej podaży, co znowu przyczyni się do wystrzału cen mieszkań, które stale rosną. Zgodnie z projektem programu „Kredyt na start”, premiowane mają być głównie duże gospodarstwa domowe, z co najmniej trójką dzieci. Mogą one liczyć na zerowe oprocentowanie kredytu Tymczasem odpowiedzialni za ten projekt politycy planują... ucieczkę z rządu! Gdzie się wybierają?