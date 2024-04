Dlatego ZUS wypłaca coraz niższe emerytury? Ile pracujących Polaków przypada na jednego emeryta?

Ilu pracujących w Polsce przypada na jednego emeryta?

Proporcje pracujących i emerytów bardzo się różnią w zależności od regionów Polski. Jak pisze Business Insider, można powiązać wyniki wyborów w poszczególnych województwach z sytuacją demograficzną. PiS wygrało wybory we wschodniej i południowo-wschodniej części Polski, w pozostałych częściach zwyciężyła opozycja. Tam, gdzie liderem jest PiS są najgorsze wskaźniki osób pracujących na jednego emeryta. Polski

W woj. świętokrzyskim gdzie PiS zdobyło 42 proc. głosów do sejmików, na jednego emeryta przypada tylko 1,6 pracującego. To najniższy wskaźnik w Polsce. W woj. lubelskim, gdzie PiS zebrało 47,2 proc. wskaźnik wynosi 1,7 taki sam jest w woj. podkarpackim (52 proc. głosów na PiS). Może to wynikać z faktu, że PiS poprawił los emerytów, dzięki waloryzacji świadczeń oraz wypłacania trzynastej i czternastej emerytury. W województwie podlaskim, gdzie również większość mieszkańców to wyborcy PiS 1,9 pracującego przypada na emeryta. Tyle wynosi średni wskaźnik w całej Polsce.

Województwa z najwyższym liczbą pracujących na jednego emeryta

Województwa z dużą liczą emerytów, głosujące w większości na ugrupowania koalicyjne to: woj. łódzkie z wskaźnikiem 1,7 pracującego na emeryta i woj. śląskie również z wskaźnikiem 1,7. Najwięcej osób pracujących na jednego seniora mamy w: woj. pomorskim (2,4 pracującego na emeryta) i woj. mazowieckim (2,3), gdzie koalicja zdecydowanie wygrywała z PiSem.

