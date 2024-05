Dłuższy urlop w 2024 r. dla osób niepełnosprawnych

Dopłaty do ogrzewania 2024. Dla kogo dodatek gazowy, osłonowy i bon energetyczny?

Dodatkowy urlop za orzeczenie o niepełnosprawności – drugim z warunków jest okres zatrudnienia

Prawo do dodatkowego płatnego urlopu przysługuje po przepracowaniu co najmniej jednego roku. Nie musi to być jeden rok u tego samego pracodawcy. Okres roczny jest liczony niezależnie od liczby pracodawców i przerw w zatrudnieniu.

Dodatkowy płatny urlop za orzeczenie o niepełnosprawności – podstawa prawna

Zgodnie z art. 19. Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

„Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności”.

Jak wydłużyć dodatkowy płatny urlop z 10 do 21 dni?

Zgodnie z art. 20. Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

„Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym”

Ten sam przepis daje prawo do wydłużenie dodatkowego płatnego urlopu również w innych szczególnych okolicznościach:

„w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy”.

Należy jednocześnie podkreślić, że wspomniane wyżej przywileje w kwestii dodatkowego płatnego urlopu nie przysługują na podstawie orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Pieniądze to nie wszystko Maciej Wilk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.