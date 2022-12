Boże Narodzenie 2022

Do kiedy wysłać paczkę, aby doszła na święta?

Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia wkraczają już w "ostatnią fazę". Wielu z nas jest już na etapie pakowania prezentów i ostatnich szlifów związanych z przystrajaniem domu. A co z tymi, którzy wysyłanie prezentów zostawili na ostatnią chwilę? Do kiedy można nadać paczkę, by zdążyła dotrzeć do wybranej osoby przed świętami?