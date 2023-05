Nowa podwyżka dla seniorów! PiS szykuje wyższą waloryzację emerytur

Propozycja PiS na wybory – wyższa waloryzacja emerytur

Na ubiegłotygodniowej konwencji PiS padło szereg obietnic zachęcających do głosowania rządzącą partię. " Wyborcza.biz" ustaliła, że niedługo padną kolejne, jedna z nich ma dotyczyć waloryzacji emerytur.

O wysokości waloryzacji decydują dwa wskaźniki z poprzedzającego roku: inflacja w gospodarstwach emeryckich (czyli podwyżki cen towarów, które kupują emeryci) i nie mniej niż 20 proc. realnego wzrostu płac (czyli podwyżek, które dostają pracownicy). PiS ma ogłosić, że w przyszłym roku waloryzacja będzie wyższa, bo zamiast podwyżki o 20 proc. realnego wzrostu płac wskaźnik ten wyniesie aż 50 proc.

Jeśli tak się stanie, to jak wylicza dla Gazety Wyborczej dr Antoni Kolek, szef Instytutu Emerytalnego - ktoś, kto pobiera 3,5 tys. zł emerytury brutto, może po wprowadzeniu propozycji PiS liczyć na zwiększenie emerytury o kilkadziesiąt złotych.

Jaka będzie waloryzacja w 2024 ?

W tym roku w marcu w wyniku waloryzacji emerytury podwyższono o 14,8 proc. Najniższa emerytura wzrosła do 1588,44 zł brutto, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - do 1191,33 zł brutto. Według prognoz rządowych w 2024 roku waloryzacja wyniesie 10,19 proc. A to oznacza, że najniższa emerytura wzrośnie o 161,86 zł brutto i po podwyżce będzie wynosić 1750,30 zł brutto.

