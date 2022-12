Kto dostanie dodatek gazowy? Będzie próg dochodowy!

Kto dostanie dodatek gazowy?

Będą dopłaty do rachunków za gaz. Jednak nie każdy Polak z tego przywileju skorzysta. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa wskazała podczas konferencji prasowej, że "poza wszystkimi dodatkami, które już wypłaciliśmy, dodatkowo dla najuboższych wprowadzamy dodatek gazowy". O co dokładnie chodzi? Ma to związek z gigantyczną drożyzną 2023 i walką z kryzysem energetycznym. Rząd ma pomysł na to, by Polacy nie odczuwali w swoich budżetach wzrostów cen gazu. "Z jednej strony mrozimy taryfę, z drugiej strony będziemy dla tych z progiem dochodowym analogicznym do dodatku osłonowego, czyli 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, 1,5 tys. zł w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego zwracać równowartość VAT-u na podstawie faktury, którą osoba, gospodarstwo domowe otrzyma" - powiedziała Anna Moskwa.

Minister dodała, że będzie można się zwrócić do urzędu o zwrot równowartości VAT-u z każdego rachunku, "oczywiście z zastrzeżeniem zachowania progu dochodowego".

Zaznaczyła jednak, że "zasada zamrożonej taryfy będzie obowiązywała dla wszystkich bez względu na próg dochodowy". W przypadku dodatku gazowego będzie już obowiązywał próg dochodowy.

💵Dodatek węglowy: 11,5 mld zł.💵Węgiel samorządowy: 4 mld zł.💵Mrożenie cen prądu: 23 mld zł.💵Dopłaty do innych źródeł ciepła: 10 mld zł. 💵Dodatkowe środki energetyczne dla samorządów: 13,7 mld zł.💵Mrożenie cen gazu i dodatek gazowy: 30 mld zł.Sporo.— Jakub Wiech (@jakubwiech) November 25, 2022

Sonda Czy kiedyś odłączono Ci prąd lub gaz? Zdarzyło się Nie, ale tego się boję Nigdy. Staram się regulować w terminie