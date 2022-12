Rząd zamrozi ceny gazu! Kto skorzysta? Ile zapłacimy w 2023 roku?

Rząd zamraża ceny gazu na 2023 i zapowiada dodatek gazowy!

Zasada zamrożonej taryfy na gaz będzie obowiązywała wszystkich bez względu na próg dochodowy; dodatkowo dla najuboższych będzie dodatek gazowy - poinformowała w piątek, 25 listopada na konferencji minister klimatu Anna Moskwa.

Minister klimatu i środowiska wskazała podczas konferencji prasowej w Gminie Pniewy na Mazowszu, że "poza wszystkimi dodatkami, które już wypłaciliśmy, dodatkowo dla najuboższych wprowadzamy dodatek gazowy".

- Z jednej strony mrozimy taryfę, z drugiej strony będziemy dla tych z progiem dochodowym analogicznym do dodatku osłonowego, czyli 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, 1,5 tys. zł w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego zwracać równowartość VAT-u na podstawie faktury, którą osoba, gospodarstwo domowe otrzyma - powiedziała Anna Moskwa.

- Będzie to rekompensata między zatwierdzoną taryfą, bo Urząd Regulacji Energetyki zatwierdza taryfę, a tą stawką 200 zł, która jest stawką zamrożoną - powiedziała Anna Moskwa.

Minister dodała, że będzie można się zwrócić do urzędu o zwrot równowartości VAT-u z każdego rachunku, "oczywiście z zastrzeżeniem zachowania progu dochodowego". Zaznaczyła jednak, że "zasada zamrożonej taryfy będzie obowiązywała dla wszystkich, bez względu na próg dochodowy".

Dodała, że około 300 tys. gospodarstw domowych, ogrzewających się gazem, będzie uprawnionych do skorzystania ze wsparcia rządu. Koszt ustawy gazowej na 2023 r. to ok. 30 mld zł. Podała też, że trzecią grupą uprawnioną do wsparcia będą min. szkoły, szpitale, żłobki. W najbliższych godzinach rząd przyjmie ustawę gazową.

Moskwa dodała, że jedyną zmianą w stosunku do tegorocznych rachunków za gaz będzie przywrócenie stawki VAT. Obecnie, w ramach tarczy antyinflacyjnej, VAT na gaz wynosi 0 proc.

Kiedy dodatek będzie procedowany?

Projekt ustawy w sprawie zamrożenia taryfy na gaz dla odbiorców indywidulanych będzie przyjęty w trybie obiegowym przez rząd; naszą intencją jest to, by jeszcze w piątek wpłynął do Sejmu - przekazała PAP minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dodała, że projekt nie musi być notyfikowany KE.

"Naszą intencją jest to, by projekt już w piątek wpłynął do Sejmu, tak by na najbliższym posiedzeniu ustawa mogła zostać uchwalona" - powiedziała.

Sejm ma zebrać się w przyszłym tygodniu i obradować w dniach 30 listopada - 2 grudnia.

W 2023 r. opłaty za gaz wzrosłyby co najmniej 3-krotnie (wg prognozy nawet do 792 zł/MWh) bez interwencji rządu.Zamrożenie wszystkich opłat za gaz na poziomie 2022 r., (stawka za gaz 204 zł/MWh) przy VAT 23%. Każdy skorzysta, w kieszeni Polaków pozostanie ~29 mld złotych! pic.twitter.com/L0EIxaYZvn— Norbert Maliszewski (@nmaliszewski) November 25, 2022