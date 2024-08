Waloryzacja dodatków emeryckich

Dodatki do emerytur i rent mogłyby pójść w górę. Główny Urząd Statystyczny podał w ostatnim czasie najnowsze dane dotyczące inflacji i średniej płacy w Polsce. Wzrost tych wskaźników wskazuje na to, że w górę znaczniej będą musiały pójść nie tylko emerytury i renty, ale i dodatki do emerytur i rent. Biorąc pod uwagę najnowsze dane, można wyliczyć najnowszy wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na poziomie 6,3 proc. O ile dokładnie w takiej sytuacji wzrosłyby dodatki do emerytur z ZUS? O największą kwotę zwiększyłby się dodatek do renty inwalidy wojennego. W tym przypadku mówimy o wzroście bliskim 80 zł. Po podwyżce dodatek do renty inwalidy wojennego wyniósłby 1343,34 zł. O blisko 40 zł miesięcznie wzrósłby dodatek dla sieroty zupełnej i tym samym wyniósłby 659,44 zł. O blisko 30 zł wzrosłyby inne dodatki: dodatek kombatancki, dodatek świadczenie pieniężne dla żołnierzy, dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie. Natomiast wzrostu od nieco ponad 1 zł do nieco ponad 20 zł mogłyby się spodziewać osoby pobierające dodatek świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy.

Po co jest waloryzacja?

Waloryzacja to zasada prawna, która określa, że w razie zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, wierzyciel powinien otrzymać równowartość ekonomiczną wierzytelności z chwili jej powstania. Waloryzacja emerytur i rent oraz dodatków do emerytur i rent wypłacanych przez ZUS ma na celu zminimalizowanie niekorzystnych skutków inflacji. Gdyby państwo nie waloryzowało świadczeń senioralnych, w przypadku dużej inflacji wielu seniorów żyłoby na skraju ubóstwa. A tego za wszelką cenę trzeba uniknąć. Zatem jeśli seniorowi podwyżki nie może dać pracodawca, bo po prostu dana osoba jest już na emeryturze, to państwo jest zobowiązane do wprowadzania takich podwyżek emerytur, rent oraz dodatków do emerytur i rent.