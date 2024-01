i Autor: Getty Images To istotna informacja dla ubiegających się o żłobkowe.

Wsparcie dla rodzin

Dodatkowe 400 plus do 800 plus. Kto dostanie świadczenie na dziecko?

Rodzice mogą liczyć nie tylko na 800 plus na każde dziecko. Dodatkowe pieniądze przysługują na opłacenie żłobka, klubu dziecięcym lub dziennego opiekuna. Co ważne - prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko. Co trzeba zrobić, żeby dostać dodatkowe 400 plus?