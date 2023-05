i Autor: Shutterstock

Dodatkowe pieniądze

Dodatkowe 700 zł do pensji lub emerytury. Kto może liczyć na zasiłek stały?

Zasiłek stały to dodatek wypłacany przez ośrodki pomocy społecznej. Ma on na celu zapewnienie wsparcia osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Maksymalna wysokość świadczenia to 719 zł, a najmniejsza 30 zł. Komu przysługuje zasiłek stały i jak się o niego ubiegać?