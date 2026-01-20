Euro umacnia się wobec dolara najszybciej od grudnia 2025 roku, ponieważ napięcia USA-Europa i zapowiedzi ceł Donalda Trumpa skłaniają inwestorów do wycofywania się z dolarowych aktywów.

Wzrost kursu €/US$ powyżej 1,1662 otwiera drogę do dalszych wzrostów, co sugeruje, że rynek testuje scenariusz "sell America" znany z 2025 roku.

Złoty osłabia się po "łagodnej" narracji prezesa NBP, co nasila oczekiwania na cięcia stóp procentowych i podnosi kurs €/PLN do tegorocznego maksimum 4,2292.

Kluczowe dla złotego będą czwartkowe dane makroekonomiczne z Polski, które wpłyną na pozycjonowanie rynku przed lutowym posiedzeniem RPP i mogą ograniczyć jego przecenę

Kursy walut [20.01.2026]

USD-PLN: 3,61 zł

EUR-PLN: 4,22 zł

CHF-PLN:4,55 zł

GBP-PLN: 4,87 zł

Osłabienie dolara nabiera tempa. Co to jest scenariusz "sell America"?

Rynek walutowy jest świadkiem wyraźnego odwrotu od amerykańskiej waluty. Wczorajsza sesja przyniosła umocnienie euro względem dolara o ponad pół centa, co jest najsilniejszym dziennym wzrostem od początku grudnia 2025 roku. Osłabienie dolara jest odczuwalne również w Polsce – we wtorek, 20 stycznia, około godziny 9:00 za jednego dolara trzeba było zapłacić 3,61 z. Głównym motorem napędowym zmian są narastające napięcia geopolityczne. Brak istotnych danych makroekonomicznych nie przeszkadza kursowi €/UłS$ we wzrostach, a rynek testuje znany z 2025 roku scenariusz „sell America”.

Zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa dotyczące nałożenia ceł na kraje sprzeciwiające się roszczeniom Stanów Zjednoczonych wobec Grenlandii sprawiają, że inwestorzy tracą zaufanie do dolarowych aktywów. Z technicznego punktu widzenia, wybicie kursu euro dolar powyżej kluczowego poziomu 1,1662 otwiera drogę do dalszych wzrostów w kierunku 1,17, a następnie nawet do 1,1754.

Na co czekają rynki? Davos i spory celne w centrum uwagi

Rozpoczęte wczoraj forum ekonomiczne w Davos staje się areną konfrontacji opinii światowych liderów, co z uwagą śledzą rynki finansowe. Kluczowym momentem tygodnia będzie jutrzejsze wystąpienie prezydenta USA. Inwestorzy liczą również na spotkanie Donalda Trumpa z kanclerz Niemiec, które miałoby na celu załagodzenie sporów celnych. „Gdyby do takiego spotkania doszło, najprawdopodobniej byłoby to najważniejszym wydarzeniem tygodnia na rynkach finansowych”. Ciężarem dla dolara pozostają także kwestie legalności ceł nałożonych przez administrację Trumpa w 2025 roku, o czym wkrótce rozstrzygnąć powinien Sąd Najwyższy. Negatywna dla administracji decyzja mogłaby wywołać dalsze osłabienie dolara.

Słaby złoty pod presją. Co dalej ze stopami procentowymi?

Polska waluta pozostaje pod silną presją sprzedających od czasu ubiegłotygodniowego wystąpienia prezesa Narodowego Banku Polskiego. Łagodna narracja Adama Glapińskiego została odebrana przez rynek jako zapowiedź możliwych obniżek stóp procentowych. Słaby złoty jest efektem narracji prezesa NBP, która nasiliła oczekiwania na cięcia stóp procentowych, spychając kurs €/PLN w okolice tegorocznych maksimów. We wtorkowy poranek za jedno euro płacono 4,22 zł, co potwierdza utrzymywanie się kursu blisko szczytu na poziomie 4,2292 zł.

Czynnikiem, który nieco ogranicza przecenę polskiej waluty, są wzrostowe ruchy na parze €/US$. Sytuacja złotego na szerokim rynku jest jednak trudna – za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,55 zł, a za funta brytyjskiego 4,87 zł. Wydarzeniem tygodnia dla złotego będzie czwartkowa publikacja danych z krajowej gospodarki (płace, produkcja, inflacja PPI). Dobre odczyty mogą wzmocnić złotego, ponieważ osłabią rynkowe oczekiwania na lutowe cięcie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz