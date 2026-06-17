Donald Trump dogadał się z Iranem. Mówi o uniknięciu katastrofy

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-06-17 21:20

Prezydent USA Donald Trump ogłosił porozumienie USA-Iran. JEgo zdaniem zrobił to, żeby zapobiec katastrofie gospodarczej. Podpisanie umowy ma nastąpić lada dzień, choć jej szczegóły i przyszłość budzą kontrowersje.

Donald Trump w granatowym garniturze i czerwono-niebieskim krawacie, z zamyśloną miną, patrzy w lewo. Były prezydent USA na zdjęciu nawiązującym do negocjacji z Iranem. Więcej o międzynarodowych wydarzeniach na Super Biznes.
Autor: UkrPictures/ Shutterstock Donald Trump w granatowym garniturze i czerwono-niebieskim krawacie, z zamyśloną miną, patrzy w lewo. Były prezydent USA na zdjęciu nawiązującym do negocjacji z Iranem. Więcej o międzynarodowych wydarzeniach na Super Biznes.
  • Prezydent Trump zawarł wstępne porozumienie z Iranem, by uniknąć "katastrofy gospodarczej" związanej z potencjalnym zablokowaniem cieśniny Ormuz.
  • Trump zagroził, że w razie niedotrzymania warunków umowy USA wrócą do bombardowań, bo "niesamowite jest, co można zrobić bombami".
  • Wbrew wcześniejszym celom, Trump bagatelizuje program rakiet balistycznych Iranu, a wdrożenie porozumienia opiera na "zdrowym rozsądku" zmienionego reżimu.
  • Porozumienie ma zostać podpisane w ciągu najbliższych dni, a USA zamierzają odmrozić irańskie środki, nie płacąc jednak Iranowi ani centa.

Donald Trump ogłasza porozumienie z Iranem

Podczas konferencji prasowej po szczycie G7 prezydent USA Donald Trump w swoim stylu, chaotycznie, ale i bez ogródek, wyjaśnił powody nagłego zwrotu w polityce wobec Iranu. Głównym motywem, jak sam przyznał, nie była wcale chęć zaprowadzenia pokoju dla samego pokoju, ale twarda kalkulacja ekonomiczna. Chodziło o uniknięcie scenariusza, w którym zamknięcie przez Iran kluczowej dla transportu ropy cieśniny Ormuz doprowadziłoby do globalnego kryzysu.

– Nie chciałem widzieć jednej rzeczy: katastrofy gospodarczej. Gdyby to tak dalej szło, mogłoby się to stać – mówił Donald Trump. Dodał też, że rynki finansowe entuzjastycznie reagowały na każdą wzmiankę o pokoju. – Wiem tylko, że za każdym razem, gdy rozmawialiśmy o możliwości pokoju, giełda wystrzeliwała jak rakieta. Nigdy nie spadała (...) Wiecie, giełda jest bardziej błyskotliwa niż ktokolwiek inny – stwierdził amerykański prezydent.

KRUPA: TRUMP OŚMIESZA AMERYKĘ!

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– Powiedziałem, no cóż, co mam zrobić? Czy pozwolę Arabii Saudyjskiej mieć pociski, ale oni nie mogą ich mieć? (...) A pociski nie są problemem – argumentował Trump. Podobnie wygląda sprawa zamrożonych irańskich aktywów. Choć prezydent USA zarzekał się, że Ameryka nie zapłaci Iranowi ani centa, to jednocześnie przyznał, że porozumienie USA-Iran zakłada zwrot tych środków, bo w przeciwnym razie „nikt nie inwestowałby więcej w dolara” – kontynuował prezydent USA.

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Groźby i niepewność. Kiedy umowa zostanie podpisana?

Mimo zapowiedzi przełomu, przyszłość umowy stoi pod znakiem zapytania. Sam Donald Trump przyznał, że do podpisania dokumentów może dojść „w czwartek lub może w piątek”, ale jednocześnie sugerował, że nic nie jest jeszcze przesądzone. Zamiast konkretnych mechanizmów kontroli, które miałyby gwarantować przestrzeganie umowy przez Teheran, prezydent USA stawia na „zdrowy rozsądek” Irańczyków.

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