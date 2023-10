Zakaz do kosza?

Liderzy największych partii opozycyjnych, które mają tworzyć nowy rząd - Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy ogłosiły "gotowość do współpracy" i tworzenia rządu. Kandydaturę Donalda Tuska na premierą poparł nie tylko zarząd krajowy Platformy Obywatelskiej, ale także Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz (liderzy Trzeciej Drogi) i lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Donald Tusk spędził 5 lat na czele Rady Europejskiej, ponadto w latach 2019-2022 był przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej. W 2021 roku wrócił do polskiej polityki i przejął rolę przewodniczącego w Platformie Obywatelskiej.

Dokładne zarobki Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim i jako przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej są owiane tajemnicą. Jeszcze w lipcu politycy PiS apelowali, aby lider PO ujawnił swoje dochody z Parlamentu Europejskiego. Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta podał, że Donald Tusk zarabiał ponad 100 tys. zł miesięcznie. Do tego mógł wnioskować o tzw. świadczenie przejściowe wysokości 60 tys. zł miesięcznie - nie wiadomo jednak czy je otrzymywał. Ostatecznie do ujawnienia nie doszło, a instytucje UE również nie chciały ujawniać zarobków byłego przewodniczącego Rady Europejskiej.

Wiadomo również, że jako przewodniczący Rady Europejskiej miał do dyspozycji trzech kamerdynerów, czterech kierowców i ok. 30-osobowy sekretariat. Do tego dochodziła dieta na pokrycie wynajmu mieszkania, a także budżet reprezentacyjny na zakup garniturów. Ponadto jako przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej mógł liczyć na zarobki rzędu 30 tys. zł miesięcznie.

W ciągu pięciu lat w instytucji unijnej majątek Donalda Tuska wzrósł o 6,7 mln zł. Do tego będzie mógł liczyć na sowitą emeryturę wysokości 21 tys. zł z samego tytułu pracy w RE.

W Polsce Tusk tyle nie zarobi. Będzie musiał zejść z oczekiwań

Zarobki premiera są w Polsce obliczane w oparciu o wysokość mnożnika kwoty bazowej, który wynosi 8,68 dla wynagrodzenia zasadniczego i 2,8 dla dodatku funkcyjnego. Tym samym premier zarabia ok. 20 542 zł brutto, czyli ok. 18 tys. zł na rękę. Jeśli więc Donald Tusk zostanie premierem, będzie musiał liczyć się z ok. pięciokrotnym spadkiem zarobków względem pensji przewodniczącego Rady Europejskiej.

Oczywiście jako premierowi Donaldowi Tuskowi będą przysługiwały dodatkowe korzyści w postaci diety parlamentarnej, która w 2022 roku wyniosła 37 578 zł (ok. 3 tys. zł miesięcznie). Ponadto szef rządu ma dostęp do mieszkania w stolicy, służbowego samochodu i rządową ochronę.

