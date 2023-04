Ile emerytury dostaje Tusk, a ile Kaczyński? Andrzej Duda ma lepiej? Emerytury premierów i prezydentów

Emerytury premierów i prezydentów

Pełniący kluczowe funkcje w państwie, takie jak premier, czy prezydent mogą liczyć później na niemałe emerytury. Przykładowo Jarosław Kaczyński, który był premierem w latach 2006-2007 pobiera obecnie emeryturę wysokości ponad 8 tys. zł brutto, a do tego dochodzi uposażenie poselskie wysokości niemal 13 tys. brutto i dieta poselska ok. 4 tys. brutto.

Prezes PiS nie ma na co narzekać, ale wypada blado w porównaniu z emeryturą swojego największego oponenta politycznego, czyli Donalda Tuska. Były premier RP i lider PO z samego świadczenia z ZUS może otrzymywać ok. 10 tys. zł brutto, ale biorąc pod uwagę jego emeryturę z europarlamentu, jego łączne świadczenie prawdopodobnie wynosi ok. 30 tys. zł brutto.

Emerytury prezydentów. Ile dostanie Andrzej Duda?

Choć swego czasu Lecha Wałęsa narzekał, że trzeba sobie "dorabiać do emerytury", to również może liczyć na niemałe uposażenie. Zgodnie z przepisami emerytura prezydenta RP wynosi 75 proc. uposażenia prezydenckiego, czyli ok. 13 tys. zł brutto miesięcznie. Na tyle też może liczyć Andrzej Duda, któremu kończy się druga kadencja i tym samym z racji, że został wybrany dwukrotnie, czeka go już tylko prezydencka emerytura.

Jakie emerytury dostają polscy prezydenci i premierzy? Sprawdźcie to w naszej galerii.

