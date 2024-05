Dopłaty do aut elektrycznych nie dla wszystkich? Minister wyjawiła szczegóły projektu

Ważna reforma emerytalna PiS czeka. Co zrobi rząd Tuska?

Nie będzie podatku od aut spalinowych. Marchewka zamiast kija

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej w rozmowie z money.pl zdradziła kulisy dotyczące podatku od aut spalinowych, które miały wynikać z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Jak podkreśliła, opłaty od samochodów spalinowych "mogą mieć uzasadnienie w innych krajach", jako impuls podatkowy do przesiadki na auta elektryczne. Jednak podkreśliła, że w warunkach polskich jest to "nie do przyjęcia".

- To w ogóle nie ten etap, jest za drogo, rynek jest za mało rozwinięty, więc apetyt ludzi na auta elektryczne jest umiarkowany i to z zasadnych powodów. Trzeba więc zacząć od zachęt, tak jak to funkcjonuje w 20 krajach unijnych - wyjaśniała minister w rozmowie z money.pl.

Dopłaty do "elektryków" nie dla wszystkich. "Tesle wypadają"

Zamiast podatków od aut spalinowych, mają być dopłaty do aut elektrycznych. Często pojawiają się zarzuty, że takie formy wsparcia w zakupie auta EV są formą wspierania bogatszych, które stać na drogie pojazdy elektryczne. Pełczyńska-Nałęcz stwierdziła, że z kryteriów "wypadają Teslę" i auta dla zamożniejszych. Dopłaty mają być nie do aut z najwyższej półki, ale tych ze średniej, oraz możliwość leasingu i zakupu używanych "elektryków".

Minister zapowiedziała również kryterium dochodowe.

- Pierwszym takim kryterium jest wspomniana cena samochodu, a drugim dochody ludzi. A jeśli ktoś zezłomuje starego diesla, będzie mieć szansę na wyższe dofinansowanie. Tak więc w rewizji KPO zapisane jest, że osoby z niższym dochodem będą miały możliwości uzyskania wyższego wsparcia. - mówiła minister dla money.pl

Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła również, że dopłaty do aut EV będą tylko dla osób prywatnych, nie dla firm. Powodem ma być fakt, że podatek od aut spalinowych docelowo miał być wymierzony w prywatnych konsumentów, więc i do nich skierowane będą opłaty.

