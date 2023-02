Dopłaty do gazu dla cukierni i piekarni. Ujawniono, kto naprawdę dostanie pieniądze!

Kursy walut [2.02.2023]. Złoty traci do euro

Od 1 kwietnia piekarnie i cukiernie będą korzystać z obniżonych stawek za gaz do 200,17 zł za MWh - zapowiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Dopłaty do gazu dla piekarni i cukierni. Kto skorzysta ze wsparcia?

Jak przekazano w czwartkowym komunikacie MRiT, z ceny maksymalnej gazu na poziomie 200,17 zł/MWh skorzystają firmy produkujące pieczywa, świeże wyroby ciastkarskie i ciastka (kod PKD 10.71.Z) w piecach ogrzewanych gazem ziemnym. "To kontynuacja rządowych działań mających przeciwdziałać wysokim cenom energii oraz odpowiedź na apele branży" - podkreślono.

Według MRiT "szacowana liczba podmiotów, które może objąć pomoc, to ok. 2,7 tys. przedsiębiorców".

Pomoc ma dotrzeć przede wszystkim do podmiotów z sektora mikro i małych firm. "W najtrudniejszej obecnie sytuacji są najmniejsze piekarnie, choćby z powodu braku możliwości osiągnięcia efektu skali czy ograniczonej możliwości negocjacji stawek z dostawcami gazu" - stwierdził minister rozwoju i technologii, cytowany w czwartkowym komunikacie.

Wsparcie dla piekarni. Pomoc o wartości 300 mln zł

Wyjaśniono, że od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r. zostanie wprowadzona maksymalna cena gazu ziemnego dla piekarni, podobnie jak ma to miejsce w przypadku tzw. odbiorców wrażliwych, podmiotów opieki zdrowotnej, szkół czy przedszkoli.

"W przeciwieństwie jednak do nich, pomoc dla piekarni stanowiłaby pomoc publiczną w rozumieniu przepisów UE" - stwierdzono. Dodano, że z uwagi na ograniczoną skalę pomocy, wsparcie zostanie wdrożone w ramach pomocy de minimis, tj. pomocy ograniczonej do limitu ogólnie przyjętej pomocy w wysokości 200 tys. euro w ciągu trzech lat.

Dodano, że przedsiębiorstwu energetycznemu dostarczającemu piekarni paliwo gazowe będzie przysługiwać rekompensata z tytułu stosowania ceny maksymalnej.

"Szacowany koszt pomocy to ok. 300 mln zł za trzy kwartały 2023 r." - wskazano.

"Miesięcznie każdy Polak zjada przeciętnie 2,75 kg chleba"

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, cytowany w komunikacie resortu zwrócił uwagę, że w związku z działaniami Rosjan, na rynkach światowych znacząco wzrosła też cena gazu. "Gaz zaś jest wykorzystywany przez dużą część branży piekarniczej do ogrzewania pieców, w których wytwarzają swoje produkty. Wyższe ceny gazu to przeważnie wyższe ceny towarów, a pieczywo to nadal podstawowy produkt dla milionów Polaków – miesięcznie każdy Polak zjada przeciętnie 2,75 kg chleba" - wyjaśnił Buda. "Stąd nasza pomoc. Chcemy zapewnić obywatelom produkty w akceptowalnych przez nich cenach" - dodał.

