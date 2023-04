Nowe 300 plus ze zmianami. Dodatek trafi do innej grupy niż pierwotnie zakładano

Biedronka - mniejsze opakowania mrożonek

Mniej produktu w tej samej cenie to zjawisko określane jako downsizing. W czasach szalejącej inflacji w ten sposób producenci i sprzedawcy oszczędzają na produktach. Nie chcąc zniechęcić klientów wysokimi cenami obniżają wagę. Pisaliśmy o odchudzonym Ptasim Mleczku czy mniejszych kostkach masła. Zmniejszają się też inne produkty. Tak jest m.in. w przypadku mrożonek marki własnej Biedronki. Jak pisze businessinsider.pl - mrożone maliny w ofercie promocyjnej sprzedawane były rok temu w opakowaniu 450-gramowym. W tym roku to już tylko 300 g. A jednocześnie przy przeliczeniu na kilogram rok temu kosztowały niecałe 28 zł, w tym to ponad 33 zł.

Mniejsze opakowania mrożonek– Biedronka tłumaczy

O zmiany gramatury redakcja businessinsider.pl zapytała przedstawicieli sieci. W odpowiedzi sieć wyjaśniła - "Biedronka we współpracy z partnerami handlowymi ciągle rozwija swoją ofertę, zarówno poprzez opracowywanie nowych produktów, jak i nowych opakowań. Wynika to z faktu, że zarówno producenci, jak i sieci handlowe szukają najlepszych sposobów na wyróżnienie swojej oferty i dostosowanie jej do potrzeb klientów. Stąd często we współpracy z dostawcami sięgamy do pojemności czy gramatury wcześniej niespotykanych na rynku" — tłumaczy Joanna Piwowarczyk, menedżerka ds. komunikacji korporacyjnej w sieci Biedronka.

