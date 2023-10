Dramat studentów w nowym roku akademickim. Ceny wynajmu mieszkań porażają

Polska, według danych Eurostatu, plasuje się w czołówce europejskich ośrodków akademickich, z blisko 1,2 milionem studentów uczęszczających na 347 uczelnie wyższe. Większość z nich to Polacy, ale wzrasta również liczba obcokrajowców, którzy wybierają nasz kraj na swoją edukację. Studia stają się coraz bardziej dostępne, jednakże wysokie koszty wynajmu mieszkań pozostają główną przeszkodą dla wielu z nich.

Mieszkania studenckie wciąż na wagę złota

Dla studentów, którzy decydują się na zdobywanie wyższego wykształcenia, często konieczna jest przeprowadzka do większych miast. Wiele z nich stara się o miejsce w akademikach, ale liczba dostępnych miejsc jest znacznie mniejsza niż liczba chętnych. W Warszawie, przykładowo, dostępnych jest jedynie około 2263 miejsc w akademikach, podczas gdy liczba studentów przekracza 36 tysięcy. Podobna sytuacja ma miejsce w innych miastach. Akademiki cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ są jednymi z najtańszych opcji zakwaterowania, oferując cenę w przedziale od 550 zł do 1300 zł, w zależności od standardu.

Koszty wynajmu mieszkań od prywatnych właścicieli są znacznie wyższe. Średni koszt wynajmu 2-pokojowego mieszkania wynosi około 2 500 zł miesięcznie, co stanowi ogromny wydatek w porównaniu do cen akademików. Ceny mieszkań na rynku prywatnym kształtują się w zależności od lokalizacji, metrażu i standardu, dlatego często studenci wynajmują mieszkania wspólnie, aby podzielić się kosztami. Dodatkowo, trzeba pamiętać o codziennych kosztach życia, które obciążają każdego studenta.

Niemniej jednak, eksperci rynkowi zauważają, że sytuacja na rynku najmu mieszkań poprawiła się w porównaniu z poprzednimi latami. Dostępność mieszkań jest ograniczona, ale zmniejszył się również popyt, co skutkuje pewnym ułatwieniem dla studentów.

Różnice cenowe między miastami

Ceny mieszkań różnią się znacznie między miastami. Warszawa jest jednym z najdroższych ośrodków, gdzie za kawalerkę trzeba płacić około 2500 zł, a za większe mieszkanie nawet od 3500 zł do 5600 zł miesięcznie. Sytuacja jest nieco lepsza w miastach takich jak Łódź, Bydgoszcz czy Katowice, gdzie za 1-pokojowe mieszkanie można spodziewać się opłaty w wysokości do 1500 zł, a za mieszkanie z dwoma pokojami do 2100 zł. Oczywiście, są to ceny uśrednione, więc istnieje możliwość znalezienia zarówno tańszych, jak i droższych ofert najmu.

Warto również podkreślić, że wysokie koszty utrzymania w mieście dotykają studentów studiujących w trybie dziennym, którzy często nie mogą podjąć pełnego etatu i dorabiają tylko dorywczo. Część z nich może liczyć na wsparcie finansowe rodziców lub starają się o stypendia. W niektórych przypadkach kredyt studencki na mieszkanie i utrzymanie staje się ostatecznością.

