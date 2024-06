Dramatyczna waloryzacja emerytur w 2025 roku! Koniec dwucyfrowych wzrostów

Emerytów czeka spadek waloryzacji w 2025 roku!

W 2023 roku waloryzacja emerytur i rent wyniosła rekordowe 14,8 proc., a w 2024 roku 12,12 proc. To pokłosie dwucyfrowej inflacji, z którą polska gospodarka mierzyła się od 2022 roku. Jednak od końcówki 2023 roku inflacja spadła do poziomu jednocyfrowego i choć obecnie nieznacznie rośnie (o 0,1 punktu procentowego miesięcznie), to wiele wskazuje, że do dwucyfrowych poziomów już nie dobije. Według wstępnego odczytu GUS w czerwcu inflacja wyniosła 2,6 proc.

To istotna wiadomość dla emerytów nie tylko ze względu na ceny w sklepach, ale także dlatego, że inflacja wpływa na poziom waloryzacji. Drugim czynnikiem jest wzrost płac, a ten wyniósł w maju 2024 roku (najnowsze dane GUS) 11,4 proc. Jeśli dane na tym poziomie utrzymają się do końca roku, waloryzacja emerytur w lutym 2025 roku wyniesie jedynie 4,28 proc., czyli niemal trzykrotnie mniej niż w lutym 2024 roku!

Ile wyniesie emerytura po waloryzacji w 2025 roku?

Przy założeniu, że waloryzacja w 2025 roku wyniesie 4,28 proc., minimalna emerytura (obecnie 1780,90 zł brutto) wzrośnie jedynie o 76,22 zł, do kwoty 1857,12 zł.

Z kolei kwota w okolicach obecnej średniej emerytury, czyli 3500 zł brutto, wzrośnie jedynie o 150 zł, czyli wyniesie 3650 zł brutto. Z kolei wyższa emerytura wysokości 5000 zł brutto, wzrośnie o 214 zł.

Ostateczną wysokość wskaźnika waloryzacji poznamy dopiero na początku 2025 roku, gdy będziemy znali dane o wzroście wynagrodzeń i inflacji z całego 2024 roku, jednak z danych wynika, że nie ma szans na dwucyfrową waloryzację, jak w dwóch ostatnich latach.

