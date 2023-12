Drastyczny wzrost zadłużenia sektora handlu detalicznego! Miliardowe długi

Trybunał Konstytucyjny wyda kluczowy wyrok. Co dalej z karami UE dla Polski?

Przeterminowane zadłużenie podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż detaliczną sprzętu elektrycznego w ciągu roku wzrosło o 12 proc. Według danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych Biura Informacji Kredytowych, na koniec września br. zadłużenie to zbliżyło się do 30 mln zł i było o 3,2 mln wyższe niż przed rokiem.

Jak oceniono, jest to "niewątpliwie związane z jednej strony ze wzrostem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a z drugiej z trwającym od miesięcy spadkiem wartości sprzedaży detalicznej". Wskazano, iż popyt na kategorię produktów meble, RTV i AGD był, według Głównego Urzędu Statystycznego, przez większość tego roku o kilkanaście procent niższy niż w zeszłym roku, a generalnie sytuacja jest "trudna w całym handlu detalicznym". "Przeterminowane zobowiązania sklepów wzrosły bowiem od października 2022 do października 2023 o ponad 10 proc." – podano. Zaległości całego sektora handlu detalicznego wzrosły do 3,07 mld zł z 2,78 mld zł.

"Jeszcze gorzej, jeśli chodzi o zaległości, wygląda ostatni rok producentów urządzeń elektrycznych, wśród których są m.in. wytwórcy RTV i AGD. Zwiększyli oni swoje nieregulowane w terminie zobowiązania wobec banków i dostawców o ponad połowę, z niecałych 51 do 76 mln zł" – wynika z informacji BIG InfoMonitor i BIK.

Powołując się na "Raport rynku AGD 2022/2023" APPLiA zauważono, iż w minionym roku polska produkcja dużego AGD spadła w ujęciu ilościowym o 15 proc., a eksport o 13 proc. Sprzedaż na rynku w kraju zmniejszyła się w ub.r. o 4 proc. Zaznaczono jednak, że Polska utrzymała pozycję największego producenta dużego AGD w Unii Europejskiej oraz drugiego eksportera tego sprzętu na świecie. Załamanie na rynku jest wg. specjalistów chwilowe i związane głównie z wysoką inflacją – stwierdzono.

Poprawiają się nastroje konsumpcyjne Polaków

Jak wskazał główny analityk BIG InfoMonitor Waldemar Rogowski, październikowe dane z handlu sugerują, iż obserwowana od roku wyraźna poprawa nastrojów polskich konsumentów "wreszcie zaczyna się przekładać na decyzje podejmowane w sklepach". Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w październiku br. była wyższa niż przed rokiem o 2,8 proc., wobec wzrostu o 0,7 proc. w październiku ub.r.

"W porównaniu z wrześniem 2023 r. wzrost sprzedaży detalicznej wyniósł 3,2 proc. Poza tym od kilku miesięcy roczna dynamika przeciętnej płacy w sektorze przedsiębiorstw przewyższa roczną dynamikę inflacji – wynagrodzenia rosną więc już również w ujęciu realnym" – stwierdził analityk.

Zaznaczył jednak, że w sekcji "meble, RTV, AGD" nadal "mamy spadki o 10,9 proc. rdr". "Musimy więc jeszcze trochę poczekać zanim Polacy zaczną na nowo kupować sprzęt RTV/AGD wpływając tym samym na poprawę sytuacji w branży" – podsumował.

