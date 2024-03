Drożeją nie tylko mieszkania i domy. Rosną też ceny działek

Wielka wymiana liczników prądu. Ile to kosztuje i kto za to zapłaci?

Co kwartał, we współpracy z firmą Cenatorium i redakcją "Pulsu Biznesu", Bankier.pl prezentuje ceny transakcyjne nieruchomości, czyli takie, za które działki budowlane faktycznie zostały sprzedane, w wybranych dużych miastach Polski, takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Poznań, Łódź, Olsztyn i Lublin.

Analizując dane za pierwszy kwartał 2023 roku, zauważono, że korekta, która miała miejsce w drugiej połowie 2022 roku, ustąpiła miejsca podwyżkom cen. Każdy kolejny kwartał 2023 roku przyniósł coraz silniejsze wzrosty. W czwartym kwartale 2023 roku średnie ceny transakcyjne działek budowlanych w największych polskich miastach wzrosły o 4-5 proc. w ujęciu kwartalnym. Największy wzrost odnotowano w Warszawie, gdzie przeciętna kwota płacona za parcele wzrosła o 5,2 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału 2023 roku, osiągając ponad 800 złotych za metr kwadratowy.

Różnice w intensywności wzrostów w poprzednich kwartałach doprowadziły do różnych wzrostów cen w ujęciu rocznym, sięgających od 8 proc. w Warszawie do ponad 18 proc. w Gdańsku i Łodzi. W Łodzi przeciętna kwota zapisywana w aktach notarialnych rosła nieprzerwanie od drugiego kwartału 2020 roku. Cały rok 2023 roku charakteryzował się podwyżkami cen, szczególnie wyraźnymi w czwartym kwartale 2023 roku, co sprawiło, że pod koniec roku mówiono o najwyższych stawkach w historii. Jedynym wyjątkiem wśród analizowanych miast było Poznań, gdzie w czwartym kwartale 2023 roku ceny parcel były niemal takie same jak osiem lat wcześniej.

Ile zapłacimy za metr kwadratowy?

Zdecydowane wzrosty w aktach notarialnych dotyczących sprzedaży działek budowlanych miały także miejsce poza stolicami województw. Wzrosty notowane w mniejszych miejscowościach były nawet wyraźniejsze i wahały się od blisko 5 proc. na Mazowszu i w Małopolsce do blisko 6 proc. na Dolnym Śląsku oraz dokładnie 6 proc. w województwie warmińsko-mazurskim. Już w siedmiu na osiem analizowanych województwach za parcele budowlane płacono przeciętnie powyżej 100 złotych za metr kwadratowy. Jedynie w województwie warmińsko-mazurskim cena ta wynosiła nieznacznie poniżej tego progu, średnio 99 złotych za metr kwadratowy. W województwie małopolskim średnia cena transakcyjna po raz pierwszy osiągnęła poziom 160 złotych za metr kwadratowy.

Spokojniejszy wzrost cen w poprzednich kwartałach oraz wyraźniejsza korekta, która miała miejsce w drugiej połowie 2022 roku, sprawiły jednak, że w ujęciu rocznym średnie ceny za parcele poza stolicami województw wzrosły mniej wyraźnie niż w przypadku stolic poszczególnych regionów. Było to szczególnie zauważalne na Mazowszu, gdzie średnia cena transakcyjna w ujęciu rocznym wzrosła o 3,5 proc. W porównaniu do czwartego kwartału 2021 roku, za grunty budowlane w województwie mazowieckim płaciliśmy średnio o blisko 10 proc. mniej.

