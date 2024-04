Dramat seniorów

Druga waloryzacja emerytur zagrożona! Chcą dać seniorom marne grosze

Druga waloryzacja rent i emerytur w tym roku może się nie wydarzyć! Ponadto nawet jeśli do takowej dojdzie, to wiele wskazuje na to, że będzie "groszowa". Jak podaje "Fakt" wrześniowa podwyżka emerytur może wynieść jedynie 6 proc. Jakie kwoty wpłyną na konto seniorów w ramach drugiej waloryzacji emerytur w 2024 roku?