700 zł więcej do dodatku do emerytury. Zyskają seniorzy z tego rocznika

Emerytura honorowa. Dla kogo dodatkowe 700 zł?

W Polsce istnieje coś takiego jak emerytura honorowa. Prawo do niej uzyskuje każdy, kto dożył 100 urodzin. Emerytura honorowa to dodatek do podstawowego świadczenia, którego nikt nikomu nie zabiera. Należy się on nawet tym, którzy z jakichś przyczyn nie mają emerytury. Dodatek ten w postaci emerytury honorowej podlega tak jak emerytura i dodatki emeryckie corocznej waloryzacji. I tym sposobem emerytura honorowa od marca 2024 roku wynosi 6246,13 zł. Ale jest tutaj bardzo ważna uwaga. Wysokość tego przyznanego w dniu 100 urodzin dodatku do emerytury nie wzrasta w kolejnych miesiącach. Waloryzacja marcowa dotyczy jedynie świadczeń jeszcze nieprzyznanych, które dopiero będą przyznawane w danym okresie, czyli do marca kolejnego roku. Zatem seniorzy, którzy od dnia 1 marca 2024 do dnia 28 lutego 2025 skończą 100 lat życia, czyli ci, którzy urodzili się po 1marca 1924 roku, z urzędu z ZUS dostaną comiesięczny dodatek 6246,13 zł. I dzięki marcowej waloryzacji ten dodatek będzie o ponad 700 zł wyższy niż jeszcze w lutym 2024. I w myśl obowiązujących przepisów, taki właśnie dodatek będą otrzymywać każdego miesiąca do końca swoich dni.

Dodatek z ZUS dla stulatka

Ilu mamy stulatków w Polsce, którzy otrzymują dodatek honorowy? Według danych ZUS, w drugiej połowie 2023 emeryturę honorową przyjmowało około 2850 Polaków. Okazuje się, że większość tej grupy stanowią kobiety. Emeryturę honorową otrzymuje statystycznie niemal 6 razy więcej pań niż panów.

