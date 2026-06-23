Drugi terminal LNG w Gdańsku. Polska umacnia pozycję gazowego hubu

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-06-23 15:25

Polska umacnia swoją pozycję na gazowej mapie Europy. Premier Donald Tusk ogłosił, że powstanie drugi terminal LNG w Gdańsku. Decyzję podjął Gaz-System po tym, jak chętni na gaz zgłosili zapotrzebowanie przewyższające plany. Moc jednostki wzrośnie do 6,1 mld m³. rocznie.

Pracownicy Gaz-Systemu w Gdańsku podczas prac nad infrastrukturą gazową, z rurociągami i statkami LNG w tle. Inwestycja ma umocnić Polskę jako gazowy hub, o czym przeczytasz na Super Biznes.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Pracownicy w kaskach i kamizelkach odblaskowych nadzorują prace przy rurociągach w Zatoce Gdańskiej, w tle statki LNG i portowe dźwigi, co ilustruje dynamiczny rozwój infrastruktury gazowej w Polsce. Więcej o tym na Super Biznes.
  • Gaz-System podjął decyzję o budowie drugiego pływającego terminala LNG (FSRU 2) w Zatoce Gdańskiej, który będzie trzecim terminalem gazowym w Polsce.
  • Przepustowość nowego terminala została zwiększona do 6,1 mld m³ gazu rocznie ze względu na bardzo duże zainteresowanie rynkowe, m.in. Orlenu, PGE i Unimotu.
  • Inwestycja jest w pełni komercyjna i nie wymaga wsparcia z budżetu państwa, co podkreśla jej biznesowy potencjał i rentowność.
  • Dzięki nowym terminalom, Polska znacząco zwiększy swoje zdolności importowe gazu do około 50 mld m³ rocznie, umacniając rolę regionalnego hubu energetycznego i wzmacniając bezpieczeństwo dostaw.

Drugi pływający terminal w Gdańsku. Premier Donald Tusk potwierdza inwestycję

We wtorek, przed posiedzeniem rządu, premier Donald Tusk przekazał kluczową informację dla polskiej energetyki. Spółka Gaz-System, państwowy operator gazociągów, podjęła decyzję o budowie drugiego pływającego terminala LNG w Zatoce Gdańskiej. To już trzecia tego typu instalacja w kraju, po lądowym terminalu w Świnoujściu i pierwszym pływającym, który jest w trakcie budowy.

– Podjęliśmy decyzję – konkretnie Gaz System – o kolejnej inwestycji, która utwierdzi rolę Polski jako hubu gazowego. To ma oczywiście wymiar międzynarodowy, to nie chodzi tylko o Polskę, interes jest na wielką skalę – powiedział premier Donald Tusk.

To już oficjalne, powstanie drugi terminal LNG w Gdańsku, który razem z już budowaną jednostką FSRU 1 oraz terminalem w Świnoujściu, ma ugruntować pozycję Polski jako regionalnego hubu gazowego. Premier Tusk podkreślił również, że inwestycja ma w pełni komercyjny charakter i nie obciąży budżetu państwa, ponieważ zainteresowanie ze strony firm jest wystarczająco duże, by sfinansować projekt.

Polecany artykuł:

Wielki gracz odcina gaz dla Polski? Orlen dostał niepokojące wieści z Bliskiego…
Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]

Dlaczego Gaz-System zdecydował o budowie drugiego terminala?

Decyzja nie zapadła w próżni. Była bezpośrednią odpowiedzią na ogromne zainteresowanie rynku. Gaz-System przeprowadził procedurę znaną jako "open season", czyli otwarte badanie zapotrzebowania na moce nowego terminala. Efekt przerósł oczekiwania.

Zgłoszenia od firm były tak duże, że spółka zdecydowała się zwiększyć planowaną przepustowość jednostki FSRU 2 z 4,5 mld m sześc. do 6,1 mld m sześc. gazu rocznie. Wśród chętnych na rezerwację mocy przerobowych na lata znalazły się największe polskie firmy energetyczne: Orlen, Polska Grupa Energetyczna (PGE) oraz Unimot. To one jako pierwsze zakontraktowały usługi regazyfikacji w nowym obiekcie.

Polecany artykuł:

Tusk po kontroli NIK: są nieprawidłowości, będą zmiany. NFZ czeka poważna rozmo…
Gdańsk, Gdynia czy Sopot? Rozpoznaj jakie miasto jest na zdjęciu!
Pytanie 1 z 10
Jakie miasto jest na zdjęciu?
Gdańsk, Gdynia czy Sopot?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GAZ LNG
GDAŃSK