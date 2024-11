Druzgocące rachunki za pompę ciepła! “Jestem zrujnowany”

Jaka przyczyna wyższych rachunków po instalacji pompy ciepła?

- Rachunki grozy mogą się zdarzyć w sytuacjach, gdy urządzenie było źle dobrane lub zamontowane. W normalnych sytuacjach nie powinny się zdarzyć. Źle zamontowane i źle dobrane urządzenia to jest coś, co nas bardzo interesuje jako branżę. My jako stowarzyszenie wydaliśmy kompleksowe wytyczne dotyczące prawidłowego montażu. Mamy system szkoleń dla instalatorów. Wprowadziliśmy znaki jakości dla pomp ciepła. Wkrótce ruszymy z kampanią informacyjną. Opiekujemy się tą kwestią od kilkunastu lat - podkreśla cytowany przez smoglab.pl Paweł Lachman, prezes zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.

- Jestem zrujnowany. Moja emerytura... tak jakbym nie miał jej przez pół roku. Wszystko jest na rachunki - przestrzega cytowany przez goniec.pl użytkownik pompy ciepła.

Lepiej samemu wybrać instalację pompy ciepła niż uwierzyć w nagłą i tanią okazję

- Jeżeli to klient dzwoni do instalatora, to jest jeszcze niezła sytuacja. Klient sam szuka wykonawcy, a więc może wtedy wybrać z kilku ofert. Sprawdzić, z kim ma do czynienia. Najlepszym sposobem jest referencja innego zadowolonego klienta, posiadającego pompę ciepła. Gorzej jest wtedy, kiedy na progu domu pojawia się przedstawiciel handlowy, oferując rozwiązanie z bardzo dużym dofinansowaniem, a klient na nie się zgadza bez rozpoznania rynku (…) zwracamy uwagę, że od momentu, kiedy pojawiły się programy wsparcia oferujące dofinansowanie na poziomie 80-100 procent, mamy dużo sygnałów, że pompy ciepła są dobierane byle jak, niepoprawnie, są źle podłączane - podkreśla cytowany przez smoglab.pl Paweł Lachman.