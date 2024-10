Ponad 4000 premii. Tak chcą zachęcić obywateli do pracy

Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej o zwolnieniach

- (…) przed spółką bardzo ważne wyzwania. Dzisiaj już wiemy, że przy cenach, jakie dyktuje rynek i przy relacji złotówki do dolara i jednocześnie przy tak wysokim poziomie kosztów wewnątrz spółki sam powrót do poziomu wydobycia rzędu 14 czy 15 mln t rocznie nie jest wystarczający (…) W związku z tym trwają dzisiaj bardzo intensywne prace i analizy praktycznie we wszystkich aspektach działalności spółki, w tym również pochylamy się nad kosztami pracy – deklaruje cytowany przez serwis nettg.pl prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Czy kryzys Jastrzębskiej Spółki Węglowej powstał na tle politycznym?

- Pański rząd zaakceptował patologie w JSW udzielając absolutorium zarządowi spółki. Temu zarządowi, którego członkiem był pan Kałuża. Temu zarządowi, który rozdmuchał administrację do niespotykanych rozmiarów, a potem zawarł układ zbiorowy gwarantujący im pracę na 10 lat – to fragment listu wysłany jednocześnie do redakcji Gazety Wyborczej oraz premiera Donalda Tuska.

Za mało jest danych, aby zweryfikować ten pogląd od strony merytorycznej. Jeśli autor ma rację, to kłopoty kopalni mogą być częścią większej całości.

Produkcja JSW strategiczna w skali Unii Europejskiej

- Grupa Kapitałowa JSW jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność Grupy JSW (…) Węgiel koksowy, nazywany też metalurgicznym, został uznany za jeden z 30 surowców krytycznych dla Unii Europejskiej – podaje strona JSW.