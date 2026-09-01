Od wtorku Blik blokuje transakcje związane z nielegalnym hazardem, automatycznie weryfikując domeny z rejestrem Ministerstwa Finansów.

Nowy mechanizm obejmuje zarówno krajowe, jak i zagraniczne transakcje, mając na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników i zgodności z polskim prawem.

System Blika nie autoryzuje płatności, jeśli powiązana domena znajduje się w rządowym Rejestrze Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą.

Działanie Blika wspiera walkę z szarą strefą hazardu online, która mimo spadku udziału (z 58,6% do 29,1%) wciąż obejmuje ponad 55 tys. nielegalnych domen.

Wprowadzenie blokady przez Blik: Co dokładnie się zmienia?

Polski Standard Płatności, operator systemu Blik, zdecydował się na proaktywne działanie w celu ograniczenia szarej strefy w internecie. Wprowadzenie nowego mechanizmu blokującego zapowiedziano pod koniec lipca, a zgody na jego wdrożenie udzielił prezes Narodowego Banku Polskiego. Jak podkreślają przedstawiciele firmy, to odpowiedź na transgraniczny charakter rynku hazardowego online, gdzie serwisy legalne w kraju rejestracji mogą działać niezgodnie z polskim prawem.

„Po stronie systemu Blik zdecydowaliśmy się wprowadzić dodatkowy mechanizm blokujący transakcje realizowane przez nielegalne z perspektywy polskiego prawa podmioty, choć przepisy nakładają obowiązki w tym zakresie przede wszystkim na dostawców usług płatniczych” – podkreśliła w rozmowie z PAP Monika Król, wiceprezeska Polskiego Standardu Płatności.

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Jak działa nowy mechanizm blokujący transakcje?

Sercem nowego rozwiązania jest integracja systemu Blik z oficjalnym Rejestrem Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą, który jest prowadzony przez Ministra Finansów. Połączenie za pośrednictwem API pozwala na weryfikację w czasie rzeczywistym. W praktyce oznacza to, że każda próba płatności Blikiem jest sprawdzana pod kątem domeny docelowej.

„System automatycznie sprawdza domenę powiązaną z transakcją i jeśli znajduje się ona w Rejestrze, płatność nie trafia do autoryzacji” – wyjaśniła wiceprezeska PSP.

O sprawie nielegalnego hazardu pisaliśmy na łamach Super Biznesu przy okazji warszawskiej konferencji z udziałem firm, których działalność w naszym kraju jest zakazana. Więcej przeczytasz TUTAJ.