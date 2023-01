Milion papierosów ukrytych w proszku do prania. Zaskakujące odkrycie CBA [ZDJĘCIA]

Deklaracja Omnibus zdemaskowała fałszywe promocje!

Unijna dyrektywa Omnibus weszła w życie 1 stycznia 2023 roku i od tego dnia zobowiązała wszystkie sklepy, to podawania ceny najniższej w ostatnich 30 dni, tak aby klienci mogli zweryfikować swoje promocje. Częstą praktyką sklepów było podwyższanie cen przed Black Friday - np. z 800 zł, do 1000 zł, żeby później w okresie promocji - obniżyć ją do 900 zł i oznaczyć jako promocyjną. Nakaz umieszczania cen z ostatnich 30 dni dotyczy zarówno sklepów stacjonarnych, jak i internetowych. Przykłady możecie zobaczyć w naszej galerii.

- Dzięki nowym regulacjom łatwiej będzie walczyć z takimi niekorzystnymi dla konsumentów zjawiskami jak fikcyjne promocje, podwójna jakość produktów w różnych krajach, wykupywanie biletów na koncerty przez boty czy fałszywe opinie w internecie - napisał w swoim komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Nie tylko cena z ostatnich 30 dni. Dyrektywa Omnibus wprowadzi zmiany w e-commerce

Jak więc czytamy, dyrektywa Omnibus demaskuje nie tylko fałszywe promocje, ale wprowadza także zmiany w e-commerce, takie jak choćby obowiązek podawanie e-maila i telefonu kontaktowego w sklepach internetowych. Co więcej, przepisy wymagają, aby kontakt z obsługa był szybki i efektywny.

Powstał również obowiązek informowania konsumenta, czy osoba trzecia oferująca na tej platformie towary, usługi lub treści cyfrowe jest przedsiębiorcą. Dyrektywa ma również ograniczyć fałszywe opnie o produktach, przedsiębiorcy będą mieli obowiązek informować o tym, że opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli .

Pieniądze to nie wszystko. Piotr Bujak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.